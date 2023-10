«Estamos intentando conseguir 254 entradas más para atender a los que las habían comprado al Benfica y se han quedado sin ellas»

Jokin Aperribay ha comparecido ante la prensa con motivo de la presentación del acuerdo de patrocinio de Yasuda Group, cuya firma lucirá en la parte frontal de la camiseta de la Real. Ha comenzado agradeciendo el apoyo mostrado por la firma japonesa a su CEO, Keisuke Yasuda, presente en el Reale Arena, pero también ha tratado otros temas de actualidad del club.

El presidente se ha referido a la polémica sobre las entradas para Lisboa y las personas que las habían comprado al margen del club y ahora se han encontrado con que desde Portugal se las han anulado. «Lo que ha pasado con las entradas de esos socios, que han sido 254, no tiene nada que ver con la Real. El Benfica tiene una forma de hacerte fan para luego acceder a comprar entradas. Estamos en contacto con el Benfica y lo que le hemos pedido es que mande 254 entradas más para atender esa demanda».

Ha expresado que «no nos puede dar los datos de quiénes son por protección de datos y estamos en contactos con ellos para solucionar esa incidencia. La Real no habría avalado esa forma de comprar entradas porque el Benfica no quería abrir otras puertas para comprar entradas por los aficionados de la Real. Estamos hablando con ellos para que el perjuicio de los que querían ir no tengan problemas».

Además, Aperribay ha defendido su política de que el socio pudiera escoger a un acompañante que no lo fuera para viajar por Europa. «El sistema de este año es el mismo de los últimos años en Europa. Lo hacemos pensando en el socio que quiere ir con su pareja o un acompañante que quizás no lo sea. Decidimos que dando preferencia al socio, que solo puede hacer la petición, decida él con quién vaya. Hay muchos socios que se apuntan con socios. Un porcentaje altísimo. No es un dato exacto, porque una letra mal o un acento mal puesto descuadra la cifra. Pero un 20% de los que van no son socios. Pero la elección es del socio, ya que sin ellos no podrían ir».

Ha opinado que «nos pareció hace años que era un criterio que estaba bien. La lista de personas era superior a las entradas que teníamos. Pero por solicitudes duplicadas y personas que se han echado para atrás, ha ido corriendo la lista y ha habido un número de entradas disponibles de más de cien. Estamos intentando conseguir 254 entradas más para que esas personas que han comprado las localidades a través de ellos no se vean perjudicadas. Hay que atender motivos de seguridad. Nos han confirmado que los 20 euros de hacerse fan los van a devolver».

Proceso de internacionalización

Respecto al acuerdo de patrocinio de Yasuda Group el máximo mandatario txuri-urdin ha querido «agradecer la confianza demostrada en la Real Sociedad. El club va a hacer el mayor de los esfuerzos para que esta relación pueda ser duradera y llegue muy lejos en esta relación estratégica. La iniciamos con mucha ilusión».

Aperribay engloba esta relación dentro del proceso de internacionalización emprendido por el club. «Llevamos tiempo hablando del crecimiento y de ser más competitivos para estar de forma recurrente en Europea. Una de las patas a desarrollar era la presencia internacional mediante alianzas con empresas y este acuerdo con Yasuda Group significa eso, presencia internacional de la Real y aprender de otras culturas. Nos permite afrontar el futuro con ilusión para conseguir una Real más grande. Para nosotros supone una gran responsabilidad con Yasuda Group».

Además, ha anunciado que la Real jugará dos amistosos en Japón, «en pretemporada o durante la temporada».

Keisuke Yasuda, CEO de Yasuda Group, ha agradecido el comportamiento de la Real. «Agradezco a Jokin esta oportunidad. Me ha hecho sentirme como en casa. Han sido muy amables y he sentido el cariño de la ciudad. La industria del fútbol nos ha enseñado a ser mejores personas y estar involucrada en esta cultura es genial. La parte de las academias es una de las que nos queremos focalizar para aprender de la Real».

Aperribay no ha dado cifras pero ha señalado que el peso económico del acuerdo «es importante para la Real. No puedo decir cifras porque no lo solemos hacer con ningún patrocinador. Tenemos que agradecer a Yasuda Group el esfuerzo que hacen con la Real Sociedad. Ellos han dado primero y ahora nos toca responder a nosotros».

La influencia de Kubo en Japón

La figura de Take Kubo, un símbolo en Japón, ha tenido influencia al llegar a un acuerdo. «Seguro que muchísima. Take como otros muchos jugadores tienen una repercusión enorme. Seguro que ha tenido mucha influencia. Tenemos relaciones con Japón en la formación de jugadores japoneses. El club es reconocido como un centro de formación de personas, tanto en lo futbolístico como en su vocación humana. Esa metodología de hacer de la Real es reconocida en diferentes ámbitos de varios países. En Europa estamos entre los cinco clubes con mayor proyección de nuestros jóvenes en las cinco primeras ligas».

Keisude Yasuda ha confirmado que «Kubo es uno de los mejores jugadores del país. En la selección es una de las camisetas más vendidas. Es una gran influencia para los niños por lo que les da. Es uno de los jugadores y personas top en Japón».

Sobre su futuro y los rumores aparecidos en los últimos días respecto al supuesto interés del Real Madrid en recuperarle, Aperribay ha señalado que «es algo que puede ocurrir, aunque la voluntad primera va a ser atar a Kubo. Cuanto más presencia internacional tenga la Real más fácil va a ser retener a los mejores jugadores. Take puede estar y puede no estar. Así lo hablamos con Yasuda Group durante las conversaciones para el acuerdo. En ese momento pasamos a hablar de la importancia del lunes a viernes. Ellos me dijeron que en Japón es de lunes a sábado. Si Take no está intentaremos buscar otro Take. Creo que está muy contento en la Real y espero que su presencia entre nosotros sea para mucho tiempo».

De momento el club no se plantea mejorarle el contrato. «El 100% de los derechos los tiene la Real. Si se vende, el Real Madrid tiene el 50% de la venta. No estamos pensando en otra cosa porque la voluntad es de la Real, de vender o no vender. Se extenderá el contrato en función de si Take cumple los sueños individuales y colectivos que tiene. En verano tuvimos un ciberataque en lo deportivo porque muchos jugadores tuvieron la oportunidad de salir de la Real y ellos fueron quienes lo pararon. Cuando alguien tiene voluntad de irse no sé si se pueden poner puertas al mar. Ojalá Take siga muchos años en la Real, así lo deseo y así creo que va a suceder. Para ello es importante aspirar a cotas ilusionantes de manera estable y de manera recurrente. Ese es el objetivo de la Real para los próximos años. El Real Madrid es un gran club y ese peligro del Real Madrid existe. Vamos a ver si podemos convertir a la Real en un club más importante aún para que los mejores jugadores se queden».

Por último, y respecto al último percance muscular de André Silva, ha señalado que «para eso tienes 25 jugadores. Es una faena pero nos va a pasar con más jugadores. Cuando planificas una temporada tienes previstas estas situaciones. Ha sido una faena porque estaba encontrando su mejor punto. Por por lo que sé, no es mucho. Y tenemos más jugadores. No quiero citar nombres. Estamos intentando ser mejores en ese aspecto, en la recuperación y prevención de lesión, y André no tiene un historial de lesiones musculares».