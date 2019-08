DV de Oro Aperribay: «Contigo y esta generación podemos hacer algo muy bonito» Miguel Ángel Zamorano (BM) y Miguel González (DV) entregan el premio a Zubeldia. / MORQUECHO El presidente de la Real Sociedad expresa a Zubeldia su deseo de mantener esta plantilla y pone como ejemplo que «con Xabi Alonso y Griezmann la historia habría sido otra» DV Jueves, 29 agosto 2019, 06:25

No hay mayor orgullo para un seguidor de la Real que ver a un 'potrillo' consolidado en el primer equipo. Por eso, Jokin Aperribay, presidente y 'sufridor' txuri-urdin miraba con gesto emocionado a Igor Zubeldia poco antes de recibir el premio DV de Oro de este periódico, que antes ha pasado por las manos de mitos como Zamora, López Ufarte, Arconada o Xabi Prieto, y que la temporada anterior recayó en otra de las banderas de la Real, Mikel Oyarzabal. Precisamente las carreras del azkoitiarra y el eibartarra han discurrido bastante paralelas, como recordaba el mandatario blanquiazul evocando aquella pretemporada en que David Moyes se llevó a ambos a Austria, siendo unos juveniles, hace ya cuatro años. «Moyes me dijo que no conocía a los juveniles y que cuando vio a Igor y Mikel, me preguntó. ¿cuántos como este hay en la cantera? Este no se puede ir». La anécdota sirvió a Aperribay para poner en valor la prolífica cantera de Zubieta y pedir a Igor y a los actuales miembros del equipo que hagan lo posible por «mantener esta plantilla». «Si hubiéramos podido retener a Xabi Alonso y que hubiera jugado con Griezmann la historia hubiera sido otra. Por ejemplo, no hubiéramos bajado a Segunda», señaló ante la mirada del director de Fútbol del club, Roberto Olabe, y el vicepresidente, Ángel Oyarzun.

Aperribay intervino en la sala de proyecciones de El Diario Vasco junto al director del periódico, José Gabriel Mujika, y el director de Gestión de Tiendas de Supermercados BM, patrocinador del premio, Miguel Ángel Zamorano, acompañado de Pedro Galdos, jefe de Marketing de BM. En el acto estuvieron presentes, además, el director general de DV, David Martínez, el redactor que cubre los partidos de la Real y puntúa a los jugadores, Miguel González; el responsable de Relaciones Externas y Patrocinios, David García Iriondo; el director comercial, Jakes Agirrezabal; el jefe de redacción, Antxon Blanco; el jefe de Deportes, Jorge Sainz; y la responsable de Marketing de CM Gipuzkoa Digital, Malen Lasarte. Por la Real también estuvieron los responsables de Comunicación Luis Arconada y Jon Ander Munduate.