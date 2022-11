Aperribay avanza que Imanol renovará «pronto»

Jokin Aperribay ha avanzado este viernes que la renovación de Imanol está cerca de producirse. El presidente de la Real ha desvelado que «la conversación que teníamos que tener con él la tuvimos Roberto Olabe y yo en agosto. Ya buscaremos el momento para concretar. »Es una persona de club. Desde esa conversación hemos tenido muchos partidos y ya sabéis que él vive con intensidad el día a día. Estoy seguro de que se concretará pronto y bien«.

El máximo dirigente txuri-urdin también ha reconocido que una de las cosas que más orgulloso le ha hecho sentir en su ya largo mandato (desde 2008) es «que dos entrenadores de la casa hayan llegado a dirigir el primer equipo de la Real y que se hayan consolidado en la élite del fútbol. Hablo de Jagoba y de Imanol. Hace muchísimo que no pasaba en la Real. No sé si hay ejemplo similar en algún otro club». Ha reconocido que una de sus reflexiones ha sido que «si nuestros entrenadores pueden formar a los jugadores y hacerlo bien, por qué no hacerse cargo del primer equipo. Es una de las decisiones que me hacen estar más orgulloso. La conversación con Imanol es extraordinariamente buena».

En parecidos términos se ha referido a Mikel Oyarzabal. «Mikel es un pilar fundamental en esta Real. Es parte importante del crecimiento. Estamos ante un grandísimo capitán. Ojalá su vida deportiva entera la haga en la Real. Es muy joven y le quedan los mejores años. Estoy muy ilusionado con la profesionalidad de la generación del 96 y 97 y de cómo se están encontrando los del 99. Si conseguimos que los jóvenes se incorporen con la misma profesionalidad, la Real va a tener un grandísimo futuro».