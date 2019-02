La RAI aparta a Collovati por comentarios sexistas Jueves, 21 febrero 2019, 08:31

Fulvio Collovati, campeón del mundo en España'82, ha sido apartado por la RAI durante dos semanas debido a sus comentarios sexistas en el programa 'Quelli che il calcio'. El exfutbolista dijo que «cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago (...). Si habla sólo del partido (...), está bien. Pero no de táctica porque una mujer no lo comprende como un hombre».