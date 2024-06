El picoteo de lujo de Antoine Griezmann y Erika Choperena: un vino de 5.000 euros

I.G. San Sebastián Miércoles, 12 de junio 2024, 10:35 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Antoine Griezmann está dando mucho que hablar… y no sólo por la Eurocopa de Alemania. Y es que el delantero del Atlético de Madrid, una de las grandes estrellas de la selección francesa, se dio un pequeño lujo en las horas previas a decir adiós a su concentración en Clairefontaine. Lo hizo en compañía de su mujer, Erika Choperena, aprovechando el día de descanso que les dio Didier Deschamps. Y no tuvieron mejor idea que darse un homenaje en forma de picoteo, donde no faltaron imprescindibles como el chorizo, nueces, queso o lomo. Y sobre todo, un vino que llamó la atención por encima de todo: una botella de vino Petrus 2014 Pomerol valorada en… 5.000 euros.

Los jugadores de Francia permanecieron varios días concentrados en Clairefontaine, centro de tecnificación en el que Didier Deschamps ultimó los detalles de cara a la inminente Eurocopa de Alemania. Entre ellos, destacó la presencia de Antoine Griezmann, una de las estrellas de Les Bleus junto a Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid. Eso sí, el galo aprovechó el día de descanso que les dio su seleccionador para darse un pequeño homenaje en forma de picoteo. Lo hizo en compañía de su mujer, Erika Choperena, con quien disfrutó de 24 horas de relax y desconexión.

Y fue precisamente la mujer de Antoine Griezmann quien desveló algunos detalles del ostentoso tentempié que se dio la pareja. Y es que entre los entrantes de lo que disfrutaron no faltaron el chorizo, el salchichón, un buen queso, nueces, todo ello acompañado de tostas de pan de acompañamiento. Eso sí, lo que más llamó la atención fue la botella de vino que lucía sobre la mesa, un vino tinto que no está al alcance de cualquier bolsillo. Se trata de un Chateau Petrus Pomerol de 2014, un tinto procedente de Burdeos que se ha convertido en uno de los más codiciados por su excelencia, su aroma a fruto negro y especias dulces y, sobre todo, su exclusividad. Un auténtico lujo cuya botella ronda los 5.000 euros.

Antoine Griezmann, de broma con Mbappé

El atacante galo, que se dio a conocer en la Real Sociedad y que actualmente juega en el Atlético de Madrid, también ha estado en boca de todos por su buen rollo con Mbappé en la selección francesa. Y es que el nuevo jugador del Real Madrid optó por entrevistar al de Màcon en un evidente tono de broma. «¿Puedes explicar que estás haciendo aquí?», le preguntó. Y Griezmann aclaró: «Un pequeño masaje, calentando los isquios».

Mbappé siguió a lo suyo, en tono de humor: «Desde mi punto de vista es un poco sospechoso, pero...». Y seguidamente Antoine Griezmann se despachó con la alineación de la selección francesa: «Defensivamente jugamos con dos bloques de cuatro jugadores y Kylian. En el plan ofensivo, existe bastante libertad con Mbappé y Thuram en las bandas. Depende de mí adaptarme ahí», afirmó, entre risas.

Antoine Griezmann