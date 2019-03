75 años merecen un gran celebración Domeka Lasarte y Esteban Collantes / GORRITI Mutriku Futbol Taldea y Zarautz Kirol Elkartea cumplen años en este 2019 | La Real se entrenará mañana en la localidad mutrikuarra y los zarauztarras reunirán el sábado a 130 equipos de fútbol en la playa O.T. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 marzo 2019, 09:12

En plena II Guerra Mundial, pero una vez superada la Guerra Civil, y como queriendo salir adelante frente a cualquier tipo de adversidad, los pueblos guipuzcoanos empezaron a sacar la cabeza. Corría el año 1944 cuando en dos localidades separadas por apenas 30 kilómetros, Zarautz y Mutriku, nacieron dos clubes deportivos que, a día de hoy, siguen haciendo historia. Y que en este 2019 siguen vivos, que no es fácil, y cumplen 75 años. Lógicamente, están celebrando sus bodas de brillantes.

Son el Zarautz Kirol Elkartea, con sus doce secciones diferentes, y el Mutriku Futbol Taldea. Exposiciones, partidos, fiestas populares... nada será demasiado para mostrar con orgullo la larga trayectoria de dos entidades que son referente en nuestro territorio.

Pendientes de Illarramendi

Solo tendremos que esperar a mañana para vivir uno de los momentos importantes en estas celebraciones. Una de las figuras que ha dado Mutriku Futbol Taldea es Asier Illarramendi, que está volcado en ayudar al equipo de su pueblo, y la Real, con el fin de homenajear al club mutrikuarra, entrenará mañana a partir de las 17.30 horas en el campo de San Miguel.

Domeka Lasarte, presidente de Mutriku Futbol Taldea desde hace cuatro años, cuenta que «somos un pueblo de 5.000 habitantes y Asier es famoso porque es futbolista, pero es un chico más. Siempre está dispuesto a ayudar al club y al pueblo. Sabemos que está lesionado, pero seguro que se acerca al entrenamiento, aunque sea para dar unas vueltas al campo corriendo».

Otro de los nombres conocidos en la localidad es el de Jagoba Arrasate, su aita es de allí aunque él nació en Berriatua, que ofrecerá una charla junto a Fran Garagarza. La nómina de actos también incluirá, entre otros, un partido entre los veteranos de la Real y el Mutriku, un triangular con los equipos femeninos de la Real, el Eibar y el Mutriku o la obra de teatro 'Jokoz Kanpo'.

El máximo mandatario del club explica que «no queríamos que la celebración del 75 aniversario se quedara solo en uno o dos partidos de fútbol, queríamos algo más y por eso hemos organizado charlas y un teatro. La obra, por ejemplo, es una parodia de lo que pasa en el fútbol».

Y añade que los festejos «los acabaremos con un gran comida en la que estarán presentes todos los jugadores del club, pero también todas las personas que se quieran juntar con nosotros. El club de remo también se ha querido sumar a la celebración y estamos muy contentos porque esto tiene que ser algo para todo el pueblo».

Mutriku Futbol Taldea, con sus 9 equipos federados, y los 75 años que celebra, quiere mirar al futuro. «Llevamos veinte años con un equipo senior femenino, que es todo un hito, y queremos que sigan otros tantos. Y también queremos que el club sea para todo el pueblo, no solo para los que juegan bien».

Un club de récord Guinness

Igual de mayor se hace Zarautz Kirol Elkartea, que mantiene el mismo espíritu joven que sus coetáneos mutrikuarras. Si algo destaca en el club zarauztarra son sus doce secciones, las más antiguas son las de pelota, fútbol y atletismo, aunque la que más licencias tiene es la de balonmano gracias a sus 38 equipos.

Esteban Collantes, presidente en los once últimos años y en la directiva desde el 96, significa que «cada sección es importante y todas van a tener su espacio en las celebraciones. Por mencionar la más cercana, quiero hablar de la jornada de playeros que vamos a tener el sábado que viene con 130 equipos. Va a servir para recordar el 25 aniversario del Récord Guinnes que tenemos de más partidos de fútbol a la vez. Lo establecimos con 100 equipos y 50 partidos de once contra once con árbitros y líneas. Este sábado no llegaremos a tantos a la vez porque jugaremos en dos tandas».

En el 75 aniversario habrá fútbol, pero también campeonatos de ajedrez, halterofilia, pelota, cross o balonmano. Collantes destaca que «se va a jugar el campeonato de España de rugby sub-18 con 16 selecciones autonómicas, que va a ser algo muy importante para Zarautz. Y también vamos a tener a la selección de Euskadi de balonmano».

Esta sección es una de las perlas de Zarautz Kirol Elkartea. «El balonmano es un referente para el pueblo. Somos el club con más licencias del estado, tenemos 38 equipos y algo tan insólito como poder decir con orgullo que tenemos más licencias femeninas que masculinas. Si recuperáramos todos los jugadores que han salido de aquí y tuviéramos menos equipos, estaríamos sin problemas en la Asobal o en la División de Honor femenina, pero nosotros fomentamos la participación. Preferimos este modelo».

La historia del club da para nombres como los de Sebastián Aristi, campeón del mundo de pala, José Antonio Maiz, ganador del Cross Internacional de Lasarte, o José Ángel Iribar. Pero Zarautz Kirol Elkartea no mira solo a su ombligo. El propio Collantes cuenta que «en Zarautz hay más clubs. Mira el surf la importancia que tiene... Entre todos todos hacemos un Zarautz mejor porque el deporte beneficia a la sociedad».