Anoeta, estadio Gao

Preferiría que lo rebautizaran como estadio Cafés Gao, gao que sí, pero tampoco me parece un drama que le pongan el nombre de una compañía de seguros. Básicamente, porque nadie nos obliga a llamarlo así. Lo llamarán así en los rótulos, en los textos institucionales, en las ruedas de prensa del presidente; lo llamarán así nuestros primos del Kutxabank Petronor Club para tomarnos el pelo, como es natural; pero me pregunto por qué deberíamos ser tan dóciles los aficionados, jugadores o periodistas, como para dejar de llamar Anoeta al estadio.

Esto ya es un asunto personal. En el libro de familia me inscribieron como Andrés, porque un funcionario paleozoico de 1976 decidió que Ander no era un nombre oficial. Un año más tarde mis padres me registraron por fin como Ander. Qué perra con eso de dictar nombres oficiales, de verdad.

Nombramos a las personas, los lugares o los estadios según el consenso que la comunidad ha ido amasando. Pueden decretar que un pueblo se llama Errenteria o Villarreal de Urrechua, pero mucha gente los seguirá llamando Urretxu o Rentería, porque las denominaciones oficiales no son dogmas para los hablantes. En castellano decimos y escribimos Varsovia (y no Warszawa, su nombre oficial), Alemania (y no Deutschland), Groenlandia (y no Kalaallit Nunaat); igual que en euskera decimos Bartzelona o Estatu Batuak, igual que los catalanes dicen Saragossa y los ingleses Biscay. Si crees que debemos llamar al estadio de Anoeta por el nombre 'oficial', te recuerdo que el nombre oficial de Bangkok es el siguiente: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Ahí te quiero ver.