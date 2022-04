Markel Bergara (Elgoibar, 1986) vive al margen del fútbol desde que se retiró en enero del 2020 del profesionalismo, aunque tiene guardado el título de entrenador para cuando le vuelva el gusanillo.

– ¿Dónde vio la final?

– Nos quedamos en casa con mi mujer y las dos hijas. Fue un ambiente mucho menor de lo habitual, pero con las camisetas de la Real puestas. Fue una noche bonita.

– Uno sueña con ganar un título, pero nunca con celebrarlo así.

– Me acuerdo que fue un día muy especial, pero sí es verdad que eché en falta el ambiente. No paraba de rondarme por la cabeza lo que habría sido aquello con toda la afición en Sevilla. Tenía cogido el hotel y todo estaba preparado. No dejaba de pensar en eso.

– ¿Un exjugador, con excompañeros y amigos en el vestuario, lo vive de manera diferente a la del resto?

– Lo viví con muchos nervios. Cuando estaba todavía en activo y cuando me fui al Getafe, seguía siendo realzale pero lo veía todo desde otra prisma porque competíamos en la misma liga y también veía a la Real como un rival. No me metía tanto en ese papel de aficionado. Pero después, cuando me retiré, sí que me ha salido ese sentimiento.

– Usted nació en 1986 y el último título de la Real fue en 1987, por lo que ha sido el primer título que ha vivido.

– Así es. Sí que he visto a la Real celebrar el ascenso y clasificaciones a Europa, pero nunca había vivido un título y a pesar de las limitaciones fue muy bonito.

– Si le pregunto por un momento concreto del partido, ¿con cuál se queda?

– El gol de Oyarzabal. Cuando lo metió tenía claro que la Copa iba a ser para la Real. Esa fue mi sensación. El equipo estaba mejor sobre el campo que el Athletic.

– ¿Le dolió lo que le pasó a Illarramendi?

– Es un gran amigo y los dos años que ha tenido también los he pasado yo de manera parecida, por lo que sé lo duro que es. Fue una pena que ese día también le tocara sufrir.

– Menos mal que está volviendo a jugar a un buen nivel.

– Cuando fue titular por primera vez en Anoeta me alegre muchísimo.

– ¿Cree que la Copa fue la guinda de una etapa o el inicio de algo bonito?

– Creo que es el comienzo de algo muy bonito. Es verdad que para clubes como la Real ganar títulos es excepcional, pero en este caso tenemos un gran equipo con el que nos podemos ilusionar. Tenemos años bonitos por delante.

– Me ha dicho que ahora es un aficionado más. ¿Qué ambiente respira en el estadio?

– Voy a todos los partidos y alrededor de la Real hay una atmósfera muy muy positiva. Hay mucha ilusión incluso en los momentos no tan buenos.