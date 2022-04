Real Sociedad «Ver el confeti sobre el campo a la mañana siguiente me hizo ver que no fue un sueño» Aficionados de la Real Sociedad que se encontraban en Sevilla durante la final de Copa rememoran cómo vivieron aquel día

Las calles de Sevilla no pudieron teñirse de color azul y blanco hace un año por culpa de la pandemia. No hubo mareas de seguidores de la Real Sociedad y Athletic en las horas previas al encuentro. No hubo ambiente de final. Pero la masa social txuri-urdin es tan grande que, si se buscaba con atención, se conseguía dar con seguidores realistas.