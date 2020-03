Anduva: manual de instrucciones para el Mirandés - Real Sociedad de Copa

En Miranda de Ebro hace frío en las horas centrales del día y mucho más a la luz de los focos en la que se disputará la semifinal de Copa el miércoles a las 21 horas. A los 1.048 aficionados de la Real Sociedad que estarán presentes en la grada de Anduva (más los que se desplazarán sin entrada) más les vale ir bien abrigados porque el viento que sopla en el descampado en el que está situado el feudo del Mirandés corta la respiración. El frío debe llegar de los montes Obarenes que asoman nevados en el horizonte. Si además llueve, mejor no pensarlo, porque el graderío destinado a la afición realista no tiene cubierta como se puede apreciar en la fotografía que presiden estas líneas. El desenlace de la eliminatoria será el que haga de la salida a Anduva una noche para el recuerdo o para el olvido. He aquí unas pistas de lo que se puede encontrar el aficionado tras una visita al terreno.

Zonas de aparcamiento

San Sebastián y Miranda de Ebro están separados por 135 kilómetros, menos si se sale de Eibar y más si se parte desde Irun. Un número importante de los realistas llegará en autobuses, y otros, los más, en coche. Casi todos podrán estacionar cerca del campo de fútbol, bien en el aparcamiento del polideportivo que queda junto al campo del Mirandés, con capacidad para 250 vehículos, o en otro, de similar tamaño pero sin asfaltar, que queda a medio camino entre el núcleo urbano y el estadio. Cualquiera de los dos está bien.

Anduva está separado del casco urbano en una zona verde. Son diez-quince minutos a pie desde la calle Estación, el boulevard de este pueblo burgalés, donde están los bares y comercios, hasta el campo de fútbol. Todo queda cerca en esta localidad que sigue dividida por la playa de vías que le ha caracterizado siempre. En ella confluyen dos líneas: Madrid-Irun y Castejón-Bilbao. Cuenta con una población de 35.000 habitantes.

El autobús de la Real Sociedad

Dejará a los jugadores en la puerta de los vestuarios situados en la tribuna principal. A ese aparcamiento solo tendrán acceso los vehículos con permiso. Se prevé que la plantilla y técnicos sean recibidos a su llegada por los aficionados de la Real Sociedad desplazados. El equipo tiene la costumbre de llegar 90 minutos antes del partido así que el recibimiento será en torno a las 19.30 horas. Si el resultado es el que todos los realistas queremos, a la conclusión del partido la fiesta se puede alargar. El autobús regresará a Zubieta de madrugada. Ahí también puede haber recibimiento masivo si se alcanza la final.

La grada visitante

Los aficionados realistas serán ubicados detrás de una portería, la que queda a la izquierda de los banquillos. Es la destinada siempre a los visitantes. Anduva es un campo apañado, renovado por última vez en la campaña 2016/17 cuando el Mirandés jugó en Segunda A antes de retornar a Segunda B. Tiene capacidad para 5.600 espectadores, todos sentados. Los realistas accederán por la puerta 6 a una grada desmontable, de mecanotubo, con asientos con respaldo. Un quiosco-bar a pie de grada saciará la sed de los aficionados. El césped está siendo mimado en los últimos días porque podría estar en mejores condiciones. El club prevé levantarlo en cuanto termine la temporada. A la espalda de la grada está el campo anexo en el que se entrenan los jugadores del Mirandés. Un aficionado que sigue el entrenamiento del equipo nos descubre que esa instalación está situada en terrenos cedidos por labradores al club y sufragado con el dinero que dejó el Mallorca cuando en enero de 2016 pagó la cláusula de Lago Junior, cifrada en 240.000 euros.

El bocata, de casa

No hay bares en el entorno de Anduva, así que es preferible llevarse el bocata en la mochila. Se cuentan con los dedos de una mano los bares que hay en los bajos de las casas más próximas al estadio, una zona residencial abierta, con jardines amplios. Ahí se juntarán la mayoría de realistas. Otra posibilidad es alargar el paseo hasta las proximidades del parque Antonio Machado al que se llega por la calle Francisco Cantera, una vía animada por la que suelen dejarse ver los aficionados del Mirandés. El bar Space, sede de la peña 'Jóvenes jabatos', tiene mucha vida antes y después de los partidos. Uno de sus camareros admite que la disputa de partidos entre semana ha hecho que los meses de enero y febrero «casi siempre los peores» del año «hayan sido muy buenos» para la hostelería en Miranda porque los miércoles de Copa en los que se ha eliminado a Celta, Villarreal y Sevilla se han alargado hasta bien entrada la madrugada.

Tienda y pantalla gigante

Quienes acudan con tiempo a Miranda tendrán la posibilidad de acercarse a la tienda del club, ubicada en la calle Estación. Deberían quedar bufandas conmemorativas de esta semifinal. Las prendas que tiene a la venta el Mirandés, a precios de Champions más que de Segunda, mejor ni mirar. El club ha lanzado una camiseta de recuerdo. '¿Nos tomamos la penúltima?', pregunta el diseño que queda en la parte frontal. En el escaparate, el trofeo que ganó el Mirandés en la 2017/18 al ser campeón del grupo II de Segunda B, y la Copa Federación conquistada en la 18/19. A las puertas de la tienda se instalará una pantalla gigante en la que podrá seguirse en directo el partido. Puede que algún realista sin entrada decida vivir in situ esta semifinal rodeado de aficionados locales. La última vez que el Ayuntamiento decidió instalar una pantalla gigante fue en el play-off que le dio al Mirandés el billete a Segunda División ante el Atlético Baleares en junio del año pasado.

Alguna bandera y poco más

Sí hay goteo de aficionados en la tienda de club retirando las entradas, sí hay alguna bandera suelta en balcones y también hay comercios que lucen bufandas del club en sus escaparates, pero hay que escarbar mucho para dar con aficionados con la camiseta del Mirandés –no vimos ninguno en nuestro paseo por sus calles el jueves por la mañana y tampoco en los patios de los colegios que pueblan Miranda–. La pancarta más lucida cuelga en la fachada del colegio Príncipe Felipe, anexo a Anduva. Su lema: 'Sí se puede, aúpa Mirandés'. «El día del partido será otra cosa», advierten socios del club que merodean las instalaciones de Anduva. Miranda es la penúltima estación para la Real después de ganar al Becerril, Ceuta, Espanyol, Osasuna y Real Madrid. Sevilla es el final de trayecto.