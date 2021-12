Anduva, lugar para enderezar el rumbo y no descolgarse del objetivo

Son tres derrotas consecutivas –seis en los últimos siete partidos– y marcan la penúltima posición con 17 puntos, pero lo que está claro es que del Sanse no se puede dudar. Y más si le toca jugar fuera de casa y en un escenario como Anduva, donde hace año y medio el primer equipo jugó unas semifinales de Copa que a la postre traerían un título a la Real 34 años después. Ya demostró que puede ganar en campos históricos para el club como El Molinón hace un mes, en su única victoria desde el pasado 24 de octubre.

A dos partidos de cerrar la primera vuelta, la realidad es que los potrillos no pasan por un gran momento, pero estos puntos pueden ser vitales a final de temporada, donde si no se descuelgan van a estar en la pelea con varios equipos por la permanencia. En el vestuario, lejos del alarmismo, no se habla de otra cosa que de «una nueva oportunidad para competir» y Xabi Alonso es consciente de que «ganar daría un gran espaldarazo anímico, no solo por recortar al Mirandés, sino por volver a sentirlo. Creo que podíamos tener más puntos de los que tenemos», recalcó el tolosarra en la previa.

Dar un once sin convocatoria es aventurarse, es la gran incógnita de cada semana, pero hay un jugador que se recupera para la causa: Arambarri. Turrientes fue el único potrillo que acudió ayer a Sevilla con Imanol, por lo que no estará hoy, y siguen lesionados Sola y Ezkurdia.

Enfrente, el Mirandés, décimo octavo clasificado con tres puntos más (20) y con aires al Sanse por la juventud y verticalidad, se agarra al buen juego pese a la mala dinámica. Llega de competirle a una Ponferradina que está en puestos de acceso directo y que estuvo cerca de sumar en El Toralín. No obstante, se le resiste el triunfo desde el 3 de noviembre, cuando ganó al Lugo. El técnico Escobar no podrá contar con el lesionado Simón Moreno, aunque recupera a Bojan Letic después de cuatro jornadas en dique seco. Duelo transcendental.