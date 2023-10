André Silva se vuelve a romper y será baja varias semanas

André Silva causará baja varias semanas al lesionarse en el músculo sóleo de su pierna derecha. El delantero de la Real Sociedad se rompió en el entrenamiento del lunes y no podrá culminar en breve la puesta a punto que llevaba durante las últimas semanas con las miras puestas, sobre todo, en el partido de Champions de Lisboa del próximo martes. El jugador ya ha comenzado el tratamiento mediante fisioterapia. El retorno a las actividades habituales será progresivo, como en este tipo de lesiones, pero Imanol ya ha reiterado en varios casos que la lesión del sóleo suele ser delicada y requiere tiempo. De entrada, el luso se perderá el ciclo de siete partidos que hay hasta el siguiente parón por selecciones.

André Silva fue la principal atracción en el último entrenamiento de la Real Sociedad de la pasada semana que se celebró a puerta abierta. La mayor parte del centenar de seguidores que se acercó a Zubieta centró su atención en las intervenciones del delantero portugués. La afición esperaba mucho del jugador cedido por el RB Leipzig. Estaba ansiosa por celebrar sus goles vestido con la camiseta txuri-urdin, después de aparecer en todas las convocatorias desde el día del Getafe, aunque de momento tan solo había entrado en escena ante el Athletic y el Atlético de Madrid. En ambos partidos saltó al campo desde el banquillo.

Ya estaba en condiciones de aportar al equipo, aunque todavía no había alcanzado su estado físico óptimo, después de permanecer tres meses en el dique seco desde el 31 de mayo, cuando sufrió una rotura de fibras en el muslo izquierdo con su anterior equipo. Este contratiempo no impidió a la dirección deportiva acometer su incorporación ya que consideró al luso un jugador capaz de asegurar rendimiento inmediato una vez estuviera en condiciones. No podrá ser tan inmediato como le gustaría al club. Esta nueva lesión en el sóleo le apartará de la dinámica del grupo varias semanas.

Cada vez quedaba menos para ver al mejor André Silva hasta que llegó el infortunio del lunes. Tras estrenarse como txuri-urdin en el último bloque de siete partidos antes del parón internacional, afrontaba esta próxima tirada de encuentros con mejores garantías. Hace un mes que empezó a entrenarse con el grupo en Zubieta y las dos últimas semanas le habían servido para avanzar en su preparación, aunque lo realmente interesante era que adquiera ritmo de competición. Tendrá que esperar.