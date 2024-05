André Silva: «Sé que no ha sido mi mejor temporada, pero si el club me quiere me quedo»

Sonriente por saber que ha hecho historia para la Real, pero algo decepcionado con su papel a lo largo de la temporada. André Silva ha sido el autor del único gol en la victoria ante el Valencia que ha supuesto la clasificación por quinto año consecutivo para el club guipuzcoano y ha reconocido su deseo de seguir defendiendo la elástica blanquiazul. «Si el club quiere...».

«Para mí es muy importante -por el gol-. Sé que mi temporada aquí no ha sido la mejor, pero estoy muy contento por mi primer gol en el Reale Arena. Yo siempre intento dar lo mejor y aportar al equipo. Muy contento de participar en la historia del club», ha reconocido el delantero portugués tras el partido. De hecho, no ha querido justificar su rendimiento por las lesiones sufridas. «No ha sido por eso. Yo he estado disponible desde octubre. He tratado de hacer mi trabajo lo mejor posible y aportar el máximo al equipo, pero no todo depende de mí».

Sobre el futuro, Silva quiere vivir el día a día y disfrutar del momento. «Estoy muy contento por lo conseguido hoy. Sobre el futuro, no lo sé. Si el club me quiere pues sí, me gustaría seguir. Pero si no... Ya veremos. Por ahora, aportar mi máximo».

Aún queda por conocer si la Real jugará el año que viene Conference o Europa League, pero el luso ha dejado entrever que la plantilla celebrará el hito de clasificar a Europa por quinto año consecutivo. «De organizar esas cosas se encargan otros. Yo me sumo a lo que sea y ya está», afirmó entre risas.