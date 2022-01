Ander Guevara ha disputado esta temporada 18 encuentros, trece de ellos como titular y suma 1078 minutos de juego oficial. Es su cuarta campaña en el primer equipo, con quien debutó un 26 de octubre de 2017 en partido copero ante el Lleida. Ha metido un gol, fue ante el Valencia, y sueña «con hacer uno en Anoeta».

– ¿Cómo se está encontrando Ander Guevara en lo que llevamos de esta temporada?

–Cómodo, muy a gusto. Soy un jugador de equipo, así que lo que me toca es trabajar todos los días y poder estar todo lo disponible que pueda para el entrenador. Lo que intento es aprovechar la oportunidad que me toque. Lo importante es seguir la dirección del grupo y estoy contento con cómo me está yendo las cosas.

–Lleva 79 partidos con el primer equipo, así que este año centenario, ¿no?

–Ojalá que sí, sería algo muy bonito. Cuando eres pequeño lo imaginas y lo ves como prácticamente inviable. Pero claro van pasando las temporadas y lo cierto es que cada vez se acerca más. Una pasada poder hacer cien partidos con esta camiseta.

–No es muy original esta pregunta. ¿Prefiere jugar de 4 o de 8?

–La respuesta es que donde sea. Me da igual, el caso es jugar. A partir de ahí, es cierto que en los últimos años he jugado más de 4 que de 8, quizá en los últimos tiempos tengo más interiorizado las características de ese puesto, pero insisto que lo importante es jugar. Si alguna vez el míster me pone más adelantado, a intentar hacerlo lo mejor posible. No es una posición que me sea extraña.

–¿Pronto llegará un gol en la portería de la grada Zabaleta?

–La verdad es que sí, no soy de los goleadores pero no te voy a engañar que en algún momento fantaseas e imaginas que puedes meter un gol ahí.

–¿Y si llega el miércoles?

–Qué quieres que te diga, si llega el miércoles y sirve para pasar, mejor que mejor.

–La clave para llegar al nivel que están dando ustedes es...

–Sin duda que la repetición. Y eso se logra en el entrenamiento. A medida que entrenas más, adquieres mas fácil los conceptos, además de tener una gran plantilla y un fenomenal ambiente.