Ander Guevara: «Necesitaba sentirme importante en este momento de mi carrera»

Ander Guevara ya es historia en la Real Sociedad. El Alavés ha presentado este martes al jugador gasteiztarra tras oficializarse el domingo su traspaso por 1,8 millones de euros. «Es un día especial por volver a jugar en mi equipo de siempre», ha iniciado el jugador en sus primeras palabras como albiazul. Eso sí, no se ha querido olvidar del club que le ha dado la oportunidad de debutar en la élite. «Estoy agradecido al máximo a todo lo que me ha dado la Real», ha reconocido

El centrocampista, que llevaba desde los 15 años en Donostia, ha dejado claros los motivos de su salida. «Necesitaba sentirme importante en este momento de mi carrera. Llegué al final de temporada con una idea clara de dar por finalizada mi etapa en la Real y cuando apareció la opción del Alavés lo tuve claro», ha afirmado. Sus años en la capital guipuzcoana le acompañarán siempre. «Me siento vitoriano a pesar de que llevo tiempo en Donostia y aquello ha calado hondo», ha expresado.

No era el primer verano en el que el Alavés se interesaba por Guevara y así lo han confirmado el jugador y el director deportivo, Sergio Fernández. «No era la primera vez que lo intentaban y sentía que este era el momento», ha confesado el jugador. Fernández ha dicho que «hemos tenido mucho interés en que Ander liderara el proyecto por varios motivos. Por un lado, aporta una riqueza a nuestro juego que no teníamos. Y por el otro, representa los valores de profesionalidad, rigor y humildad que queremos inocular en toda nuestra estructura». El director deportivo del Glorioso ha querido agradecer también la disposición de la Real «por entender que este era el momento» para llegar a un acuerdo.

En Vitoria, Ander Guevara se reencontrará con un buen amigo como es Guridi. «Todo el mundo sabe de mi relación con Jon (Guridi). Cuando se fue me dio pena pero me puse muy contento cuando me dijo que se iba al Alavés. Es importante para mí tenerlo otra vez como compañero», ha concluido.