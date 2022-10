«Nos falta el partido decisivo y el Manchester es un trasatlántico»

Ander Guevara (Vitoria, 1997) ha recobrado la sonrisa en las últimas semanas. Después de una segunda mitad de la temporada pasada en la que apenas tuvo protagonismo, el Omonia le ha cambiado la vida. En el partido de Anoeta fue titular por primera vez desde marzo y le marcó un gol, y el jueves volvió a desempeñar un rol importante en el triunfo en Nicosia. Sus actuaciones han convencido a Imanol, que le está ofreciendo la posibilidad de rotar en la posición de pivote con Zubimendi ahora que el calendario está tan cargado.

– Se le ve con otra cara.

– Estoy muy contento por cómo me están saliendo las cosas. Estoy participando en muchos partidos y el equipo está muy bien, ¿qué más puedo pedir? En Liga hemos tenido un par de tropiezos contra Getafe y Valladolid, pero en general el inicio está siendo muy bueno tanto en Liga como en Europa.

– Qué diferente es jugar respaldado por la confianza, ¿verdad?

– Cuando te salen bien las cosas y tienes continuidad, todo es más fácil. Y desde aquel gol al Omonia en Anoeta, las cosas me están saliendo bien.

– ¿Valora ahora más jugar después de tantos meses sin hacerlo?

– Desde luego. El final de la pasada temporada fue negativo para mí. Pero supuso una experiencia personal y un reto del que salí fortalecido. Cuando juegas siempre todo es muy fácil, pero cuando no lo haces hay que ser muy fuerte para salir adelante. Lo he conseguido y ahora valoro todo mucho más.

– El aspecto psicológico es cada vez más importante en el deporte de élite. ¿Se ha apoyado en algún coach mental para superar esos momentos difíciles?

– Me ha venido muy bien la ayuda de Imanol Ibarrondo. He aprendido mucho de él. Desde que llegó al club nos ha ayudado a muchos jóvenes y yo, junto con algún otro, he tenido la suerte de establecer una relación muy estrecha con él. Su mensaje en mí ha calado muy hondo.

– ¿Una frase suya que tome como ejemplo?

– Compartimos muchas, porque nos ha inculcado la filosofía del estoicismo. La que más me gusta es aquella que dice 'se tu propio espectador, busca tu propio aplauso'.

– Su trayectoria en este 2022 aparece marcada por aquel partido de Copa en enero contra el Betis en el que dejó de jugar. ¿Qué pasó aquel día?

– Hace tiempo que pasé página. Fue una mala noche pero gracias a aquello hoy soy un futbolista mejor. Si hubiese podido elegir mi destino habría evitado aquel partido, porque cuando no juegas no se pasa nada bien, pero estoy orgulloso de cómo he reaccionado a lo que pasó después. Con trabajo y esfuerzo he podido salir de una situación muy complicada.

– En verano llegaron a colocarle fuera de la Real...

– Siempre he tenido claro que quería seguir aquí porque para mí jugar en la Real es lo máximo. Sonaron muchas cosas pero la única realidad es que aquí sigo.

– ¿Haber salido con 15 años de su casa en Vitoria para venir a la Real hace que valore más lo que le ha costado llegar hasta aquí?

– Sin duda. Son años de mucho esfuerzo que se hacen duros al estar alejado de la familia y los amigos. Renuncias a muchas cosas, pero creo que he sido un afortunado porque la Real me dio la oportunidad de venir a pelear por un sueño y he descubierto una ciudad maravillosa llena de gente que me ha acogido siempre con los brazos abiertos.

– Han pasado cinco años de su debut en Copa con Eusebio ante el Lleida. ¿Qué ve cuando echa la vista atrás?

– Que he evolucionado y he madurado, pero por dentro sigo siendo aquel joven que perseguía el sueño de asentarse en el primer equipo de la Real.

– ¿Cómo recuerda aquel día?

– Fue especial pero a la vez tenía muchos nervios. No pensaba que iba a jugar pero Eusebio me dio unos minutos al final y aquel debut es uno de los mejores recuerdos de mi vida.

– Año y medio después, en 2019 ya con Imanol, se estrena en Primera. Ahí empezó lo serio...

– Sí, pero ha sido un camino maravilloso. En la Real solo me han pasado cosas buenas, porque lo malo te ayuda a mejorar y al final es positivo. Llevamos años viajando por Europa, hemos ganado la Copa y son experiencias que me llevaré conmigo para siempre.

– Entró en el equipo hace cuatro temporadas por la lesión de Illarramendi y Zubimendi lo hizo después por una suya. Aquí como te muevas un centímetro no sales en la foto...

– En el fútbol de alto nivel todo va muy rápido y cada pequeño detalle cuenta. El día en que no estás, el otro aprovecha su oportunidad y cuesta volver. El secreto de la Real de los últimos años es que todos están dando un nivel muy alto y eso se traduce en un incremento del rendimiento general del equipo.

– ¿...?

– En su día Illarra sufrió una lesión dura en Mestalla y me subieron para echar una mano a Zubeldia en el pivote. Con el tiempo Zubimendi irrumpió con fuerza en un momento en el que yo me había lesionado en la tibia. Después Zubeldia pasó a jugar de central... A día de hoy ahí andamos todos pegándonos por jugar cuanto más, mejor.

– Debutó en la Real de Eusebio y conoce desde dentro la de Imanol. ¿Cómo ha visto la transformación de este equipo?

– En los últimos años se viene trabajando muy fuerte. Con Eusebio solo jugué esos minutos en Lleida y entrené algunos días. Con Imanol hace tiempo que vivo el día a día. El equipo se ha transformado por la mentalidad ganadora que nos ha transmitido. Es muy competitivo y sabemos que si no damos el 100% cada día no jugamos. Parece fácil de decir pero no es tan fácil de hacer. Y aún tenemos mucho margen de mejora.

– La temporada en los primeros meses no se presentaba tan bien con tanta baja arriba y jug adores nuevos por adaptarse. ¿Esperaba semejante arranque?

– Los principios de curso siempre son inciertos. Veníamos de hacer tres años muy buenos pero en éste contábamos con bajas importantes. Una vez que arrancó la temporada nos centramos en el día a día y enseguida vimos que entrenando al nivel que lo hacíamos nos iban a ir bien las cosas. Hemos demostrado que pese a las bajas somos un buen equipo y todo el mundo es importante. A los rivales les cuesta mucho ganarnos.

– Se avecina partidazo contra el Manchester...

– No sé si podría compararlo con algún otro reciente, pero va a ser una noche grande delante de nuestra gente ante un rival de semejante nivel. Llevamos una fase de grupos inmaculada pero no hemos hecho nada porque nos falta el partido decisivo.

– ¿Tiene la sensación de que no se ha visto al verdadero United en estos partidos?

– Es un trasatlántico del fútbol europeo y no vamos ahora a descubrir el nivel de sus jugadores.

Sus últimos meses están siendo algo más movidos con tanta incorporación pero tiene un potencial terrible. Vamos a tener que dar nuestra mejor versión para ser primeros.

– Mañana llega el Betis, la bestia negra de los últimos tiempos. ¿Se le tiene ganas?

– Las últimas experiencias no han sido buenas pero también porque es uno de los equipos punteros de la Liga. Tenemos una espinita clavada con ellos y queremos sacárnosla ganando este partido.

– Ya casi no recordamos la última victoria ante ellos...

– En la 20/21 les goleamos 0-3 en el Villamarín al inicio de la temporada y en Anoeta les ganábamos 2-0 a falta de pocos minutos y nos empataron. No son inaccesibles.

– ¿Cómo se encuentra físicamente el equipo con tanto partido jugado?

– Los encuentros se acumulan y son muchos esfuerzos encima, pero vivimos para esto y desde pretemporada los entrenamientos estaban enfocados para llegar bien a este momento de la competición. Veo al equipo bien porque, además, las victorias nos dan energía.

– En su caso se está arreglando bien con Zubimendi para rotar en el pivote. ¿Se agradece poder llegar más fresco a los partidos?

– Todos queremos jugarlo todo, pero hacerlo a este nivel tan alto cada tres días es muy complicado porque el desgaste es muy elevado. Nosotros lo estamos llevando bien en nuestra posición y el míster está demostrando que confía en ambos.

– ¿Qué sintió cuando vio a la Real acabar en Nicosia con nueve canteranos?

– Es uno de esos datos que afortunadamente se vienen repitiendo en la Real y del que tenemos que estar muy orgullosos. En este nivel de fútbol es algo insólito de ver y creo que la cantera es la gran joya que tiene el club.

– ¿Da muchos consejos a los jóvenes?

– Más que consejos, porque suben muy bien preparados, lo que tratamos es de arroparles en sus primeros partidos para que den su nivel. Son momentos de tensión en la que los nervios te pueden atenazar y hay que conseguir que jueguen lo más sueltos posible.