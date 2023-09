Ander Barrenetxea: «Fue una locura llevar el brazalete de capitán, es lo más grande que hay»

– Ya no es el más joven de la plantilla.

– No lo soy –ríe–. Eso es lo mejor de todo. He estado tres años siendo el más joven, pero ya está. Han llegado más chavales y ahora toca ayudarles como en su momento me pasó a mí.

– Incluso le vimos llevar el brazalete de capitán durante unos minutos en el amistoso contra el Bayer Leverkusen.

– Para mí fue una locura. Llevar el brazalete de capitán en la Real es lo más grande que hay y ojalá que en el futuro se pueda dar con más continuidad.

– Para eso tendrá que quedarse muchos años.

– Sí, eso no va a ser problema.

– Al llegar tan pronto a la élite, ¿a cuántas cosas ha renunciado?

– Yo decidí ser futbolista y mi sueño era venir aquí cada mañana a entrenar con los mejores. Realmente no he dejado de hacer nada, he seguido quedando con mis amigos por las tardes, pero a las 21.30 o 22.00 yo me iba a casa porque al día siguiente venía aquí. Pero al final no es dejar de hacer cosas, al revés, ellos no han podido hacer lo que yo hacía. Yo lo veo más así. Es un premio ser futbolista y jugar en la Real. No lo he visto nunca como un impedimento.

– ¿Qué tal lleva la carrera de Magisterio?

– Bien, de hecho después del partido del Granada tuve un examen online. Voy muy poco a poco, pero lo llevo bien. Estoy en segundo y voy haciendo pocas asignaturas cada año para poder aprobarlas. No me compensa coger ocho y suspender seis. Cojo cinco o cuatro al año y voy aprobándolas poco a poco.

– El partido contra el Granada empezó a las dos del mediodía, ¿a qué hora tuvo el examen?

– A las siete y media de la tarde, hasta las nueve y media. Fue bien. Todavía no me han dado la nota, pero ojalá lo apruebe –ríe–.

– El verano que viene hay Juegos Olímpicos en París. ¿Está en su cabeza acudir?

– Es un reto muy chulo, pero no lo piensas porque lo que te va a llevar a ir con la selección es lo que hagas con la Real. Siempre estoy centrado en la Real, la selección es un premio a lo que has hecho durante el año. Mientras lo haga bien aquí tendré posibilidades de ir. Es una experiencia que la vive poca gente. Es única. Estás en la villa olímpica con todos los deportistas de todos los deportes y es una locura.

– Si va con Pacheco, mucho mejor.

– Él tiene más posibilidades que yo de ir. Ha jugado todo en el Europeo.