Ander Barrenetxea: «La Real Sociedad está haciendo equipo para llegar a Champions» Martes, 9 julio 2019

Es el jugador más joven de la Real Sociedad. Ander Barrenetxea, de 17 años, debutó la pasada temporada con el primer equipo y en la que viene formará parte de la primera plantilla.

-Muchos de los jugadores de las Sub-19 ya se conocían de otros campeonatos, ¿cómo ha sido su integración al grupo?

-Bien. Al final se ha hecho un grupo muy bueno y la integración ha sido fácil. Son todos muy majos y muy buena gente.

-Debut con el primer equipo de la Real Sociedad, ahora con la Sub-19? un buen año.

-Sí, la verdad que no me puedo quejar de este año. Siempre me ha acompañado la suerte y con trabajo he conseguido estar aquí y con el primer equipo.

-Con 18 años acabó la temporada jugando en Primera División y ya tiene ficha del primer equipo de la Real Sociedad. ¿Se siente uno de los líderes de la Sub-19 por su experiencia?

-No. Este equipo tiene unos jugadores increíbles y lo importante es que entre todos saquemos el objetivo que es ganar el campeonato de Europa. No hay líderes ni nada.

-¿El éxito de la Sub-21 os añade presión o motivación de cara a vuestro Europeo?

-Al final es bueno que todas las selecciones de España ganen. No es ninguna presión añadida yo creo.

- ¿Ha hablado con Santi Denia para saber qué espera de ti de cara al Europeo?

-No, al final todos tenemos el mismo rol que es trabajar día a día y ayudarnos unos a otros. Que todo salga adelante y ganar el campeonato.

-En clave Real Sociedad, donde lleva desde los 11 años, la pasada temporada se convirtió en el jugador más joven en marcarle al Real Madrid. Vive un sueño.

-Sí, la verdad que cuando llegué a la Real no me imaginé que con 17 años podría marcarle al Real Madrid. Pero al final es el día a día, crecer desde muy pequeño y estoy muy contento.

-¿Cómo se definiría como jugador?

-Soy rápido, intenso y trabajador.

-¿En qué jugador se fija más?

- Al final, al ser de la Real de toda la vida, me fijo en Xabi Prieto, que es más o menos de mi posición y es un referente. Luego también el mejor, que es Messi.

-¿Por qué piensa que Messi es el mejor?

-Al final es el que crea el juego. Es un jugador completísimo, porque también mete goles, hace de todo.

-Su compañero Mikel Oyarzabal fue uno de los nombres propios del Europeo Sub-21, ¿cómo le definiría?

-Oyarzabal es un jugadorazo y sin tener la mayor calidad del mundo siempre pasa algo, sea un gol o una asistencia.

- Renovó con la Real Sociedad hasta 2025. Una gran apuesta de futuro por parte de ambos.

-Al final yo estoy en el club de mi vida y todo lo que sea seguir bienvenido sea.

-Cuando acabe el Europeo afrontará una temporada de estabilidad en el primer equipo, ya no será una sorpresa verle en las alineaciones. ¿Cómo ve este cambio?

-El hecho de que vaya a tener dorsal del primer equipo me parece increíble. Y los fichajes y el proyecto de la Real me parecen muy buenos.

-¿Proyecto para volver a Europa?

-Sí, la 'Champions' si hace falta.

-Ha hablado de los fichajes de la Real Sociedad, que varios son competencia suya en el ataque, ¿ve difícil hacerse con un hueco en el equipo titular?

-Creo que no hay nombres que valgan. Va a ser el día a día y el trabajo para luchar por el puesto. No estará fácil, pero habrá que luchar. El no estar allí durante la pretemporada no es estar de vacaciones, estoy luchando por un Campeonato de Europa.

-¿Un sueño por cumplir con la Real Sociedad?

- Lo que me gustaría es llegar a 'Champions', creo que el equipo que está haciendo la Real es para ir a 'Champions'.