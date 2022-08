En directo el Real Sociedad- Eibar Egoitz Arana, potrillo del C, debuta en la portería del primer equipo Cho, Silva e Isak también están en el once aunque Imanol se reserva a Merino, Remiro y Carlos Fernández, entre otros, para el choque ante el Athletic de las 20.45 horas de hoy

La Real Sociedad ha comenzado contra la SD Eibar a las 11.00 horas de este viernes la ronda de dos partidos que jugará hoy para poner punto y final a la pretemporada. Los txuri-urdin han salido enchufados al José Luis Orbegozo y Mohamed-Ali Cho ya ha tenido una ocasión en el primer minuto del encuentro para abrir el marcador.

Imanol Alguacil ha configurado un once con la mirada puesta en el partido contra los rojiblancos ya que algunos jugadores como Carlos Fernández o Take Kubo no han sido convocados. También hay novedades. La más notable se encuentra en la portería. Egoitz Arana, el potrillo de la Real Sociedad C, debutará como guardameta; en defensa actuarán Gabilondo por la derecha, que sustituye a Sola que salía titular, Aritz y Pacheco en el eje de la defensa y Aihen será el lateral izquierdo, en el centro del campo salen Turrientes, Guevara y Silva; arriba estarán Cho, Ander Martín e Isak en la punta del ataque.

Egoiz Arana Aizpurua (2000), natural de Zarautz, es el guardameta del tercer equipo de la Real Sociedad. Llegó al club en categoría infantil txiki en 2014 y este es su debut con el primer equipo.

📋 La 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 de la Real 🆚 @SDEibar



38. Arana

2. A. Sola

6. Aritz

11. Cho

12. Aihen

16. Guevara

19. Isak

20. Pacheco

21. Silva

27. Turrientes

28. Martin



🎥🔴 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢#AurreraRealahttps://t.co/k3RUmWyPdG Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 5, 2022

En el banquillo estarán Marrero, Arambarri, Navarro, G. de Zárate, Olasagasti, Karrikaburu, Gómez y Gabilondo. Remiro es otro de los no convocados que, previsiblemente, estará en el partido en Barakaldo de esta tarde.

Los armeros salen con Yoel, Berrocal, Sergio A., Javi Muñoz, Tejero, Ríos Reina, Corpas, el ex-realista Jon Bautista, Matheus, Vadillo y Arbilla.

Después, a las 20.45 horas, el plato fuerte de la jornada. Los de Imanol Alguacil disputarán contra el Athletic Club en Lasesarre (Barakaldo) la final de la VI. edición de la EH Txapela.