La Real Sociedad ha ofrecido el primer festival de goles de la temporada. Personalmente, Imanol me ha sorprendido con la entrada desde el inicio de Kieran Tierney. El futbolista escocés, que acaba de llegar, me ha gustado saliendo de inicio y cogiendo Oyarzabal esa posición de falso nueve. Es una noticia positiva ya que Sadiq no está al cien por cien y creo que Carlos Fernández no está adaptándose a ese hueco de la mejor manera posible.

Hoy he visto a un equipo más parecido al del año pasado. Han salido a buscar espacios, por dentro y por banda. Se han vuelto a ver esas subidas de los laterales que apoyaban en muchas jugadas de ataque. Kubo ha estado atento. Ha sabido aprovechar un despiste de la zaga para abrir el marcador y anotar ese primer gol que tanto está costando. El empate ha llegado tras una jugada para mí desafortunada, aunque, en general, he visto a Le Normand bastante flojo. En el gol en contra, a la hora de defender el palo estaba vacío. Nos faltaba mucha regularidad, hacer las dos mitades buenas, y hoy nos hemos acercado más a eso El golazo de la tarde ha sido el segundo, de nuevo obra de Kubo. Con un buen pase en profundidad le ha dado la vuelta y nos hemos ido al descanso con un buen sabor de boca. La sensación era diferente a la de otros días. El japonés, marcando diferencias de nuevo, a puesto en pie a Anoeta. Ese gol al filo del descanso ha sido clave, sobre todo anímicamente. Tras el paso por vestuarios he visto un equipo desbocado, se han mostrado contundentes tras el descanso y han salido a por todas. Aunque creo que, siendo sinceros, defensivamente nos falta algo más de contundencia. El Granada ha llegado demasiado fácil a las inmediaciones del área de Remiro y haríamos mal con quedarnos solo con la alegría de haber ganado, aunque hayamos marcado cinco goles. Defensivamente considero que se podía haber hecho algo más, no hemos estado bien. En general, la Real tiene que dar más si quiere sacar los partidos sin demasiadas complicaciones. Por otro lado, nos faltaba gol y las dudas se han disipado con la 'manita'. Es importante que el gol no solo se concentrara en las botas de un jugador y este sábado marcaron Kubo, Zubimendi y Barrenetxea. Se han contagiado de la confianza de marcar. Eso es un punto positivo que, mirando al futuro, genera tranquilidad. El festival de goles ha llegado además con los delanteros lesionados o en el banquillo. Hay opciones, eso siempre es bueno. Creo que en los primeros partidos faltó algo de regularidad, faltaba hacer las dos mitades buenas, y este sábado la Real se acercó más a eso. En las anteriores citas la primera o la segunda parte fueron insuficientes para conseguir el triunfo. La conclusión positiva es que cuando el equipo juega bien se acerca mucho a la victoria. Nos estaba costando más llegar al área rival y aprovechar esas ocasiones y por fin este sábado hizo cinco goles y gozó de un buen puñado de ocasiones.