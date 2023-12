Álvaro Odriozola: «Mucha gente me llamó para que les trajera a la Real Sociedad»

– ¿Qué significa ser jugador del Real Madrid?

– Es un club que está en otra dimensión. Para mí el mejor club del mundo es la Real, pero en cuanto a tamaño el Madrid es el más grande.

– Reconoció en su presentación que sus excompañeros alucinaron cuando vinieron por última vez a Anoeta.

– Se quedaron totalmente impactados. El ambiente, el nuevo campo, la forma en la que juega la Real... En estos momentos es la envidia no solo en la Liga, también de Europa. Cuando fiché, algún jugador que ha estado en grandes clubes me dijo: «Por favor, háblales bien de mí, a ver si ficho yo también». Mucha gente me escribió para que les trajera conmigo. Ahora mismo la Real transmite admiración, envidia sana y enamora.

– ¿Qué le marcó de la cesión en el Bayern de Múnich?

– Lo que más me llamó la atención es que es un club gigantesco, pero dentro es una pequeña familia. Le guardo muchísimo cariño, viví momentos buenísimos y ganamos todos los títulos, aunque no jugué todo lo que me hubiera gustado.

– Donde sí tuvo continuidad fue en la Fiorentina.

– Todo me recordaba tanto a la Real, que me sentí muy cómodo. Florencia es la ciudad más bonita de Italia, San Sebastián es la ciudad más bonita del mundo. En Florencia solo hay un club, en Donostia solo hay un club. Recomendaría a todo futbolista ir un año a Italia. Fue un máster avanzado de táctica.

– ¿Qué diferencia a Imanol de Zidane, Ancelotti, Lopetegui o Hansi Flick?

– El trato que tiene Imanol con cada individuo de la plantilla, con el que juega y con el que no, no lo he visto en ningún lado. Ver que incluso la gente que no juega en la Real va a muerte con el equipo no lo he visto en otro sitio. El futbolista es un ser muy egoísta y hay muchos jugadores que cuando no juegan quieren que el equipo pierda. Lo he vivido en Italia, Múnich, Madrid..., pero en la Real es totalmente diferente. Me quedo con Imanol.