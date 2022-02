Lo bueno del fútbol es que en breve tienes otra oportunidad para resarcirte. Había mucha ilusión con la Europa League para olvidarnos del último batacazo en San Mames. Lástima que no hayamos podido ver una Real reconocible. Preocupa ver al equipo sin seña de identidad. En un inicio donde se asemejaban los sistemas de juego (buen planteamiento), la sensación era que, con poco, hacían 'pu-pu'. Dos de los factores determinantes en el juego de posición como son la presión tras pérdida en el ambito de la defensa y la ocupación de espacios generados a nivel ofensivo no fueron aprovechados por los txuri-urdin. Y en una cosa seguiré reiterándome: la altura de los laterales. En una defensa de tres centrales con el medio del campo apuntalado por Rafinha y Zubimendi, tanto Aihen como Zaldua se mostraron exageradamente retrasados.

En este escenario, el rival se siente muy cómodo, los carriles del adversario no tienen por qué saltar y prácticamente estando bien colocados marcan a dos incluso a tres jugadores sin moverse del sitio. Este contexto no permite conducir para dividir a los centrales y las posibilidades para generar juego por dentro o por fuera se ven muy limitadas. El Leipzig leyó perfectamente esto y se encargó de esperar a que la Real perdiera el balón para luego hacer muchos uno contra uno donde sinceramente son superiores. Y es que no solo superaron a los donostiarras en este aspecto. La contundencia en los duelos, que son el termómetro de los que tienen hambre, también se fue hacia los alemanes. Kampl se encargó tanto de generar como de parar cualquier transición, y jugadores como Nkunku y André Silva(golazo) son piezas determinantes como así lo demostraron. Me gustó mucho también Gvardiol, central zurdo. Por nombre, puede que estuvieran un puntito por encima, pero los blanquiazules no estuvieron a la altura de lo que requería la eliminatoria.

Aún y todo, cosas del fútbol, la Real tuvo oportunidades claras para poder estar dentro del match. Los pequeños detalles siempre salen a relucir, pero es que alguno pensará que da rabia que en la acción del penalti no se metan en la carrera de Orban (el más listo de la clase), que consiguió aprovechar el rechace. Y qué me decís de las dos ocasiones 'clariiiiisimas' de cabeza de Isak y de Sorloth... Pues eso, que nos la han dado con queso. La salida de Januzaj y la incursión de Silva, a quien se le echa de menos, removieron la contienda. No lo suficiente. Trabajo por delante para el staff de la Real sobre todo para recuperar a un equipo que sea reconocible en mentalidad y juego. Ánimo a todos.