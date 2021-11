El Sanse se refuerza con Pacheco y Robert Navarro para el partido de El Molinón

El Sanse visita el estadio donde cambió definitivamente la historia de la Real Sociedad. El Molinón siempre trae buenos recuerdos, aunque «a algunos igual les tenemos que recordar qué pasó allí», ha bromeado Xabi Alonso dada la juventud de la plantilla. El filial se mide al Sporting de Gijón con bajas de peso, ya que Ayesa, Turrientes, Lobete, Karrikaburu y Pokorny se han marchado con sus respectivas selecciones, mientras que Urko y Arambarri se encuentran lesionados. «Creo que la Segunda también tendría que parar, tendría toda la lógica. Por circunstancias ajenas estamos perjudicados, no solo nosotros, ellos también. De 22 equipos hay 16 que pierden jugadores, la Segunda está subiendo el nivel, está empujando y tendría que haber parón. Tarde o temprano va a ocurrir, pero en el parón nos vemos afectados», ha declarado el entrenador tolosarra en rueda de prensa.

Así las cosas y ante las bajas, Alonso contará con Jon Pacheco y Robert Navarro. «Los dos entrenaron ayer con nosotros y lo van a hacer hoy, contaré con ellos porque están para ayudarnos, y nosotros a ellos. No es fácil tener minutos en el primer equipo y cuantas más oportunidades tengan más preparados estarán para competir en Primera», ha añadido, dando a entender que ambos tienen todos los boletos para ser titulares en El Molinón. Los que no estarán son tanto Urko como Arambarri. «No llega ninguno, Arambarri venía arrastrando molestias y queremos recuperarlo del todo. Les hemos llevado al límite y no estaban bien del todo. Va a ser bueno para los dos. Urko ya llegaba justo al partido del Ibiza y lo mejor es que también pare, que se recupere bien. La categoría es exigente y si vas arrastrando molestias no puedes ofrecer el nivel que tienes», ha admitido.

Pese a la dura derrota ante el Ibiza, el equipo «está bien, con ganas de partido, el domingo ya ha pasado y le das la vuelta. La semana es corta y es una oportunidad bonita ante un equipo histórico. El reto es competir de nuevo». Mentalmente parece que el bloque está bien. «Anímicamente sabíamos que iba a ser complicado, hay momentos malos y buenos, pero tenemos que aceptarlo y darle la vuelta. Todos creemos que se están haciendo bien las cosas, luego están los resultados, malos o buenos, pero se están haciendo las cosas bien», ha querido matizar Alonso. Están faltando precisamente eso, los resultados. «El equipo siempre compite y estamos cerca de las victorias, pero hay que agarrarlas. Hacemos muchas cosas bien, pero hay que hacer de todo para ganar».

«El Molinón es historia de la Real»

El Sanse visita mañana un campo histórico como El Molinón. Enfrente estará un Sporting que no llega en su mejor momento. «Tuvo un buen inicio, pero en Segunda cuesta a todos. Están en una mala dinámica con un punto en cinco partidos, pero eso a mi no me dice nada, me dice lo que hay en el campo». Precisamente en el campo tienen «jugadores ofensivos de primer nivel, acumulan mucha gente en ataque. Mareo y el Sporting siempre tienen una buena cantera y estén en Primera o en Segunda siempre tienen las cosas muy claras». Sobre el estadio, recuerda que allí «se escribió las historia con letras de oro, 40 años después nosotros visitamos ese campo que tantos maravillosos recuerdos nos dejó a todos los realistas, vamos a intentar llevarnos ahora un buen recuerdo», ha deseado.

Con la derrota el Sanse cayó a puestos de descenso, algo que no preocupa demasiado a Xabi Alonso. «La clasificación no la miramos, no podemos tener ese prisma. Después de las derrotas te quedas tocado, pero esto es fútbol, hay que revertir la situación y queremos que sea éste el partido en el que le demos la vuelta. Será exigente, pero no miramos ni hacia atrás ni hacia delante».