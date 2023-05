Alicientes cuando el trabajo ya está hecho

Imanol busca la primera victoria ante el Sevilla en el Reale Arena

Imanol reconoció al término del encuentro ante el Atlético que le dolió caer derrotado en el Metropolitano, un estadio donde todavía no ha conseguido la victoria. Junto a Mestalla y Zorrilla son los únicos escenarios en los que el cuadro blanquiazul aún no ha podido sumar un triunfo desde que el oriotarra está en el banquillo. Se podrá desquitar en parte si vence el domingo al Sevilla, un rival al que se le suele atragantar a los realistas. Este curso logró imponerse en el Sánchez Pizjuán, pero aún no le ha vencido en el Reale Arena. Dos empates en la 21/22 y 19/20 y una derrota en la 20/21 por el momento.