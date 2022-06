Con apenas 18 años, Mohamed-Ali Cho está llamado a ser uno de los grandes futbolistas de su país vista su progresión durante los últimos meses. De eso no parece haber dudas. De hecho, la Real Sociedad cuenta ya con el consentimiento de este delantero de 18 años y ha pactado con el Angers el abono de 12 millones por su transferencia. El internacional francés, lejos de sentirse ya una posible estrella, prefiere mantenerse con los pies en la tierra y continuar con sus rutinas tal y como ha reconocido recientemente en una entrevista realizada en su club, el Angers.

Y es que el atacante zurdo, por el que la Real Sociedad ha acordado pagar 12 millones de euros, no deja de ser un joven aún en edad escolar. «Estudio bachillerato online y es mi madre –abogada y representante del jugador– la que se encarga de ayudarme para poder llevar todo al día», dice Mohamed-Ali Cho, quien desvela que es conocido como 'Momo' entre su gente de confianza. «Aunque el fútbol me ocupa gran parte del día, no me deja faltar a ninguna clase», continúa el francés de 18 años mientras recuerda que «todavía no tengo ni el carné de conducir». Cumplió la mayoría de edad el pasado mes de enero.

«Al principio mi estilo de juego era más individualista y me gustaba ser creativo, pero ahora he aprendido a jugar para el equipo» Mohamed-Ali Cho

Durante la charla, además, Mohamed-Ali Cho relata cómo ha sido esta temporada para él en lo deportivo y en ese sentido hace hincapié en su mejoría en el aspecto colectivo. «Al principio mi estilo de juego era más individualista y me gustaba ser creativo, pero ahora he aprendido a jugar para el equipo y a fijarme en las cosas buenas que tienen mis compañeros para mejorar», explica el futuro fichaje de la Real Sociedad.

Preguntado por sus cualidades, Ali Cho confiesa ser «agresivo» a la hora de encarar rivales y «regateador», habilidad a la que saca mucho partido gracias sobre todo a su velocidad. «Viví un momento complicado a mitad de curso porque me di cuenta de que las defensas contrarias ya habían captado mi forma de jugar, subraya, algo que le hizo recapacitar. «Me vi obligado a cambiar un poco mi estilo de juego y considero que he ganado en confianza y madurez», insiste el internacional galo.

Gérald Baticle, la clave

Precisamente esa confianza se la dio en gran parte la llegada al banquillo de Gérald Baticle. «A pesar de tener 18 años apostó fuerte por mí y creo que he aprovechado la oportunidad que me ha brindado», relata Mohamed-Ali Cho plenamente consciente de que varios clubes quieren hacerse con sus servicios este verano. «No sé qué será de mi futuro porque yo estoy centrado solo en lo futbolístico. Lo demás lo llevan mis padres y mi abogado. No obstante, sé que hay equipos franceses y alguno de los 'grandes' europeos que han preguntado por mí», resume el delantero.

El todavía jugador del Angers ha sido el más joven en marcar un gol en la Ligue 1 esta campaña pero ya no se considera el 'pequeñín' del vestuario. «Soy uno más porque siento esa presión y tengo responsabilidades como cualquier otro», sentencia.