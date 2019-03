Alguacil: «Hay que dar valor al punto» Alguacil durante el partido. / EFE Según el técnico, «no ha sido una cuestión de falta de intensidad», pero ha reconocido que sus jugadores han salido «fríos» DV Domingo, 31 marzo 2019, 21:30

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacilasegura que tras un partido «escaso» de su equipo, «hay que dar valor al punto y hacerlo bueno en los siguientes encuentros».

Según el técnico, «no ha sido una cuestión de falta de intensidad», pero ha reconocido que sus jugadores han salido «fríos» y ha acalrado que «no se pueden regalar así los primeros quince minutos», aunque han mejorado en la segunda mitad e incluso han podido ganar.

«El punto no ha sido el objetivo ni la manera. Hemos podido incluso lograr los tres pero no nos vamos contentos, porque sabemos que no hemos hecho un buen partido», ha añadido Alguacil, quien espera al partido ante el Betis, un rival directo, para «volver a ilusionarse».

Respecto a la polémica jugada en la que el colegiado ha anulado el que habría sido el segundo gol del Real Valladolid, el entrenador de la Real Sociedad ha indicado que no ha visto las imágenes pero que «si el árbitro anuló el gol, será porque lo ha visto claro».

Ha vuelto a insistir en que los jugadores «han salido fatal» al terreno de juego cuando, además, habían hablado de que tenían que meterse en el partido «desde el minuto uno, porque el Real Valladolid iba a salir a presionar», y no han sido capaces de hacerlo, mostrándose «poco atrevidos con el balón», lo que ha traido consigo el tanto blanquivioleta.

También ha admitido que su equipo está defendiendo mal en la estrategia, ya que han recibido muchos goles a balón parado y, si bien lo han trabajado «mucho», ha asegurado que «tratarán de hacerlo mejor», ya que están «sufriendo mucho» en esa faceta.

«Está claro que es un punto escaso para engancharse al furgón de arriba, pero es bueno, porque a todos los equipos les está costando sumar», ha advertido, al tiempo que puso como ejemplo al propio Betis, «que viene de perder y todos pensamos que estaría arriba».