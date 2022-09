Imanol Alguacil ha sido preguntado este sábado por las palabras de Luis Enrique del viernes. El seleccionador declaró que «Mikel es el jugador al que más he llamado. Quizá unas 3 o 4 veces. No suelo hablar con ellos tanto. Y con él tampoco hemos hablado de si va a estar en el Mundial. Le he dicho 'vamos, que ya estás en lo mejor, que ya hueles el campo. Si llega o no llega ya lo veremos y se analizará. El objetivo es que se recupere, pero no solo para la Selección o para el Mundial, sino para jugar bien con la Real y para volver a sentir lo que tiene que sentir un futbolista».

El técnico orioatarra, que trata con el atacante eibarrés prácticamente a diario, ha respondido que «no sé con qué intención ha lanzado ese mensaje 'Lucho', seguramente para darle ánimos, porque si no no tiene sentido. La recuperación de Mikel va muy bien, pero te diría que es prácticamente imposible de que llegue al Mundial», ha afirmado.

Ha añadido que «yo no quiero a Mikel para el Mundial, yo quiero a Mikel y a su rodilla para muchos años en la Real. La recuperación tiene que ser total para que cuando vuelva lo haga con garantías de que no se vaya a lesionar al mes. Tiene una lesión importante y no sería lo propio forzar la situación para que volviera cuanto antes porque falte Sadiq. Queremos que su rodilla sea la de siempre y que Mikel sea el de siempre. No voy a caer en la trampa de la precipitación ni con él, ni con Carlos ni con Ander Barrenetxea», ha concluido.