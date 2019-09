Vestuarios Alguacil: «Ha sido muy difícil pararles» Imanol, con el gesto torcido, dirige la mirada hacia su banquillo . / MANU REINO Imanol se marcha dolido pero contento «con la última media hora, les hemos metido miedo» ENEKO PÉREZ Lunes, 30 septiembre 2019, 00:02

Tras la derrota sufrida en el Ramón Sánchez Pizjuán (3-2) ante el Sevilla, el técnico txuri-urdin, Imanol Alguacil, atendió a los medios para analizar qué es lo que le pasó a la escuadra guipuzcoana en la capital andaluza, donde dejó escapar la opción de enlazar su cuarto triunfo seguido. Así, el entrenador oriotarra apuntó que «me voy insatisfecho por ese tramo que ha ido desde el minuto 15 hasta el 45 en el que hemos estado algo perdidos, ha sido muy difícil parar el juego del Sevilla y me hubiera gustado que hubiéramos sido algo más valientes».

A pesar de volver de la capital andaluza de vacío, el preparador del bloque realista subrayó que «la última media hora nuestra ha sido buena, hay que destacar cómo han terminado el partido mis jugadores, es digno de elogio. Me voy contento con la reacción que he visto en el campo, no hemos dejado de creer nunca y hemos tenido nuestras opciones. Les hemos metido el miedo en el cuerpo, así que me marcho a casa dolido por el resultado pero satisfecho por la actitud del equipo».

El técnico blanquiazul reconoció que «el empate ha venido bastante rápido y el segundo gol, poco después de empezar la segunda parte, nos ha hecho bastante daño», y además agregó que «en este estadio no vamos a ser los únicos que perdamos. El Sevilla es un equipo de mucho nivel y que te aprieta mucho. Recuerda un poco al partido que jugamos en Bilbao, otro campo en el que los rivales van a sufrir bastante para sacar puntos».

Por último, Imanol apostó por «seguir insistiendo en nuestro fútbol como lo hemos hecho en esa media hora final. Ese es el camino, la pena es que con el partido roto nos ha costado mucho ser dominadores, hemos estado algo espesos. Han desactivado a varios de nuestros jugadores más importantes, y eso es mérito del rival, que ha hecho muchas cosas bien y que ya se lo hizo pasar mal al Real Madrid hace una semana».

Julen Lopetegi, entrenador del Sevilla «Triunfo merecido ante un gran equipo»

«Nos hemos enfrentado a un rival de muchísima calidad, que venía en un gran momento de forma, y nosotros nos teníamos que reponer de un golpe fuerte como el que recibimos en Eibar, donde sufrimos una remontada muy dolorosa. La respuesta del equipo ha sido muy buena y el triunfo ha sido merecido. En esta Liga cada partido exige dar una gran versión, ya que hay mucha igualdad, y esta noche lo hemos hecho ante un rival de los que consideramos importante. El resultado ha sido justo y ha refrendado nuestro gran partido. Su gol tempranero nos obligó a superar dificultades y estoy contento con la respuesta de los futbolistas. Creo que hemos salido igual en los dos tiempos, pero la Real es un gran equipo, con jugadores extraordinarios y nos han castigado después de una pérdida».

Mikel Oyarzabal, jugador de la Real «El plan era hacerles daño en las transiciones»

«Está claro que no ha sido nuestro mejor partido este año, no nos han salido las cosas pero al menos hemos peleado hasta el final. Ya sabíamos que el Sevilla es un equipo muy potente, y de hecho ellos han sido superiores a nosotros en algunos tramos y la mala suerte es que nosotros no hemos sido capaces de aprovechar nuestras oportunidades en las contras. No nos importaba para nada ser líderes, lo que nos hacía ilusión era ganar el partido y seguir sumando puntos, que es lo que importa de verdad ahora, lo de estar en el primer lugar era una pura casualidad. Nuestro plan era hacerles daño en las transiciones, y así han llegado nuestros dos goles, pero no ha sido suficiente para sacar nada positivo. Solo nos queda levantarnos de esta derrota y seguir mirando hacia adelante, porque la Liga acaba de empezar»

Moyá, jugador de la Real «La semana ha sido buena»

«El segundo gol ha sido determinante porque nos pilló despistados. No pude hacer nada porque Ocampos chuta muy fuere y me pasa por encima. La semana ha sido buena, ya que hemos sacado 6 puntos de 9 y la Liga está siendo muy competitiva».