Sorloth: «Quedé con la Real en que nadie hablaría más sobre mi salida»

«Hablé con el club claramente y quedamos en que nadie volvería a hablar del tema porque es un capítulo cerrado y del que no vale la pena hablar». Alexander Sorloth ha explicado en una entrevista a Relevo cómo fue su salida de la Real Sociedad. El delantero noruego estuvo cedido dos temporadas en el conjunto txuri-urdin, no obstante, el verano pasado prefirió hacer la maletas y aceptar la oferta del Villarreal.

Su salida de la Real Sociedad para recalar en el conjunto amarillo fue toda una sorpresa. Pero para Sorloth es «un capítulo cerrado del que no vale la pena hablar más». En su día, el noruego ya explicó que «yo sabía que Imanol me quería, él mismo lo dijo en nuestras conversaciones, pero tal vez no todos en el club querían que volviera. La impresión era de incertidumbre, así que me fui al Villarreal».

Además de su marcha del club txuri-urdin, Sorloth ha hablado sobre cómo se ha sentido al ver a su exequipo jugando la Champions League, ya que fue uno de los componentes clave del equipo que consiguió el puesto de acceso para la máxima competición europea. Sorloth ha asegurado que ver a la Real en Champions «no ha sido doloroso», ya que para el ariete lo importante era asegurarse estar en un equipo que apostara por él.

«Es un elogio que algunos me pitaran en San Sebastián»

El delantero también ha hecho referencia a su vuelta a Anoeta esta temporada en la que anotó uno de los goles de la victoria del Villarreal ante la Real (1-3). En ese encuentro, Sorloth recibió pitos y abucheos de un sector de la grada txuri-urdin. El noruego ha indicado que es algo que no le dolió ya que no es una persona «muy emocional». «Es un elogio que me pitaran porque demuestra que lo hice bien», ha aseverado ya que, desde su punto de vista, si no hubiera jugado a un buen nivel en el conjunto donostiarra nadie se habría acordado de él.

Respecto a su temporada en el Villarreal, Sorloth ha asegurado que hace «lo mismo que hacía en la Real». No obstante, considera que «la diferencia está en que a lo mejor no metí tantos goles y entonces no se hablaba tanto de mí o no se valoraba mi trabajo tanto o no se me reconocía tanto». Por último también ha destacado que «los compañeros de la Real eran buenos, pero los del Villarreal son fantásticos».