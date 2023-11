Alexander Sorloth: «Yo sé que Imanol Alguacil me quería en la Real Sociedad»

DV Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«Yo sabía que Imanol me quería, él mismo lo dijo en nuestras conversaciones, pero tal vez no todos en el club querían que volviera. La impresión era de incertidumbre, así que me fui al Villarreal», mantiene Sorloth en una entrevista concedida al podcast noruego 'LaLigaLoca'.

«Tuve una sensación extraña con la Real. Era como '¿cuánto tiempo van a tardar? He estado aquí dos años y, vale, la primera temporada no fue tan buena y la segunda temporada fue mucho mejor. Pensé «es extraño si no están seguros de mí rendimiento ahora», reconoce el exrealista. Sobre su fichaje por el Villarreal asegura que «el primer contacto fue en abril, si mal no recuerdo, porque probablemente iban a vender a Nicolás Jackson. Desde un primer momento me reconocieron que yo era la primera opción para ocupar esa posición de ataque». Sin embargo, reconoce que «si la Real hubiera hecho una oferta concreta me hubiera quedado ahí. Realmente disfruté mi estancia en la Real».