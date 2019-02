Real - Leganés Álex Sola, séptimo debutante con la Real Sociedad esta temporada Álex Sola durante el Real Sociedad - Leganés. / J.M. López El lateral derecho donostiarra tiene 19 años y está brillando en la Real Sociedad B J. F. San Sebastián Sábado, 16 febrero 2019, 19:09

Pese a que Álex Sola ha venido entrenando toda la semana con la primera plantilla su debut en el once inicial de la Real Sociedad ante el Leganés ha sido una sorpresa. Un nuevo lateral derecho de la factoría de Zubieta, que no se cansa de dar talentos, desde Odriozola (hoy en el Real Madrid) a Zaldua (sancionado) a Aritz Elustondo (baja a última hora) o Gorosabel (también lesionado). Este donostiarra de 19 años y 1,78 de altura debuta con la primera plantilla con el número 35 en su espalda. Su fuerza y velocidad le ha hecho destacar en el Sanse, donde incluso en el último partido, ante el Sporting B, jugó como extremo, una posición que no le es ajena.

De la vocación ofensiva de Álex Sola no hay dudas, así como de su gusto por el regate y hoy tratará de demostrarlo en Anoeta. Ha sido internacional en categorías inferiores y sobresale por su velocidad y poder de desborde, ya que hasta hace un par de años era extremo, pero se aplica bastante bien en labores defensivas.

Álex Sola se convierte así en el séptimo debutante con la Real Sociedad en lo que llevamos de temporada. Le han precedido Merquelanz, Sangalli, Le Normand, Barrenetxea, Aihen Muñoz y Roberto López. Todos ellos lo han hecho con solvencia, algo al alcance de muy pocos clubes.

Álex Sola durante el Sanse - Sporting B disputado el pasado fin de semana en Zubieta. / DV