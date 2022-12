Álex Sola (Donostia, 1999) regresó de Leeds con una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que confía en superar pronto, aunque en principio es baja para jugar ante el Coria y Osasuna. No pierde la sonrisa y ya piensa en confirmar en 2023 todo lo que ha apuntado en estos meses en el primer equipo, con nueve partidos disputados, 500 minutos de juego y una potencia para subir la banda que ha agradecido la Real en varios partidos.

– ¿Cómo recuerda la acción ante el Leeds en la que se lesionó?

– Es una jugada en la que supero a mi par por banda y al hacerme falta me desequilibra. En el apoyo ya noto que algo me ha pasado en la zona. A ver si estoy pronto de nuevo disponible porque me sentía muy fuerte y ante el Rayo había dado mi primera asistencia con la Real.

– ¿Por qué hay tantos lesionados en la Real?

– No creo que haya más que en otros equipos. Nosotros entrenamos muy fuerte y ésa es una de nuestras características luego en competición, el aspecto físico. Las disputas son intensas y al jugar tan abiertos las distancias a cubrir son más grandes. Creo que es más una cuestión de rachas.

– ¿Qué balance hace de dos primeros meses en la élite?

– Bueno. Estoy viviendo una experiencia con la que soñé desde niño, pero lo difícil no es llegar sino mantenerse.

– Tampoco será fácil llegar...

– No, que va. En mi caso he tenido dos lesiones en la rodilla en 2020 y 2021 que frenaron mi trayectoria cuando asomaba la cabeza, pero esas experiencias me ayudaron a madurar.

– Si le parece empezamos por sus orígenes. ¿Dónde dio sus primeras patadas a un balón?

– En el colegio La Salle de Zarautz en la época que viví en Getaria. Hacía deporte escolar y jugué el torneo de la playa. Nos faltó suerte para llegar a la final.

– ¿De qué jugaba?

– De extremo derecho. Alguna vez me ponían de delantero o mediapunta, pero lo que a mí me gustaba era correr la banda.

– Pero yo le recuerdo jugando con el Sporting de Herrera en alevines en Zubieta...

– Sí. Pasé a vivir a Altza y los compañeros de la ikastola jugaban allí. Hice los dos años de alevín en el Sporting. El primer torneo que jugué en Zubieta me rompí la muñeca y me sacaron en ambulancia. No empecé bien...

– No lo haría tan mal porque al final de esa temporada le fichó la Real, ¿no?

– Me recuperé y me seleccionó para varios torneos. Recuerdo uno en Fanderia en el que faltaba el central y me pusieron ahí. Yo fiché por la Real como central –risas– y ahí jugué en infantiles. Llevaba el '6' de Gajate, que era el segundo entrenador y me recordaba que era su número.

– ¿Cómo era de central?

– No lo hacía mal. Era grande, rápido y agresivo en las disputas. Una especie de Puyol...

– ¿Y cuándo cae en la banda?

– Iñaki Satrustegi, en cadete txiki, ya me empieza a colocar de lateral. Yo creo que la Real sabía que era mi posición pero me hizo jugar atrás los dos primeros años para que ganara en consistencia defensiva. En Cadete Vasca jugué mucho de extremo, al igual que con Jon Mikel Arrieta en mi primer año juvenil cuando meto un gol con el División de Honor en Tajonar por la izquierda.

– ¿Tardó en asentarse ahí?

– En el segundo año juvenil subo a la Real C y ahí me consolido atrás con Iñigo Cortés y Sergio Francisco de entrenadores. Era la temporada 16/17 y acabé debutando en el Sanse con Imanol sin haber cumplido 18 años.

– ¿Ya veía que iba a ser su posición definitiva?

– Sí. Yo siempre me he considerado un jugador de banda. Como lateral puedo explotar mucho mis condiciones porque me gusta ir alto a buscar al contrario en la presión y soy explosivo cuando se trata de atacar. Me siento más cómodo así que jugando atrás encerrado en la línea.

– ¿Qué diferencias ve entre lateral y extremo?

– El extremo pide más desmarques, recibir entre rivales en pocos metros, buscar el disparo... El lateral puede sorprender más porque ve el juego de cara. Imanol me repite que lo importante es llegar, no estar. Que no me monte tanto arriba sin balón.

– ¿Un lateral en el que se fijara?

– Me encantaba Dani Alves. Por su capacidad para combinar, porque no perdía un balón, siempre daba continuidad al juego, estaba rodeado de rivales y sacaba un buen centro...

– Imanol también era lateral.

– Sí, he visto algún vídeo en el que sale marcando un gol en el Bernabéu. Quizás por eso me da tantos consejos. Insiste en que sea contundente al meter los pases por dentro y que sean fáciles, que no vayan mordidos.

– Tenía unas características muy parecidas a las suyas...

– He leído que al principio también era delantero y muchos de los laterales reconvertidos mantenemos ese espíritu. Yo en carrera me siento ganador en el uno contra uno y por eso insisto tanto. Porque puedo hacer buenos números en ataque.

– ¿Con la evolución táctica del fútbol ha aumentado la exigencia de los laterales? Son muy presionados en iniciación y tiene que poner centros de calidad en ataque...

– Y presionar alto para que al rival no le dé tiempo a pensar. Cuando te busca a ti tienes que colocarte bien y saber orientar el cuerpo para la acción posterior. Antes daba menos importancia a estos aspectos porque con el regate o la potencia me podía ir del contrario.

– Le habíamos dejado debutando con el Sanse. ¿Cuándo se da cuenta de que esto va en serio?

– Ahí, cuando pasas de entrenar por la tardes como el resto de la cantera a hacerlo con el filial por las mañanas en una dinámica profesional. Desayunas y comes aquí, te pesan todos los días, hay un trabajo de gimnasio previo... En mi primera pretemporada con el Sanse en 2017 estaba entrenando y subió el ayudante de Eusebio para que bajara con ellos.

– ¿Le impactó alguien en especial en ese entrenamiento?

– Prieto y Vela. Tú sabes lo bueno que es Xabi pero no te das cuenta hasta que entrenas con él por su repertorio técnico. Le das un pase malo y con su control te lo hace bueno. Carlos es un crack. Tiene una facilidad innata para regatear, para meter el cuerpo y finalizar. No he visto nada igual.

– Recuerdo que luego estuvo en el stage de Holanda y que le hicimos un reportaje con el resto de los chavales del Sanse...

– Odriozola había estado con la selección y se incorporó más tarde. Por eso fui. Yo salía con el pelo rapado porque como era el más joven de todos, Gero Rulli y Juanmi me lo cortaron en el hotel como novatada. Muy grandes...

– Completa en el Sanse dos temporadas y en verano de 2019 sale cedido al Numancia. ¿Cómo así?

– En pretemporada me rompí el escafoides y no podía entrenar con el grupo. Pensamos que lo mejor era salir y Bittor Alkiza y Arrasate me habían dado buenas referencias del Numancia. A pesar del covid, pasé un gran año y recuerdo con mucho cariño el trato tan cercano que me dieron.

– Tras el desconfinamiento conoció el lado malo del fútbol: las lesiones.

– Fue el 5 de julio de 2020. Jugábamos en casa contra el Extremadura. Antes del descanso, al hacer un regate, la rodilla derecha se me giró en un apoyo y se oyó un chasquido. Noté un calambre desde la punta del pie hasta la cadera y se me durmió la pierna entera. No la sentía. Luego me mareé. Fue la peor sensación de mi vida.

– Regresa a Zubieta para recuperarse y nueve meses después regresa para ser decisivo en el ascenso del Sanse a Segunda. ¿Se le hizo muy largo?

– Algo sí, porque iba a volver antes pero tuve problemas en el isquio, que es normal en estas operaciones. No hay que tener prisa porque jugadores que han vuelto pronto luego se han lesionado otra vez. Yo tuve paciencia, trabajaron bien conmigo en Zubieta y tengo el cruzado perfecto.

– ¿También le intervino Mikel Sánchez como a Oyarzabal?

– Sí. En mi caso era una operación muy complicada porque, además del cruzado, tenía rotos los dos meniscos y el ligamento lateral interno. Los meniscos me los tuvieron que coser.

– Pero el curso pasado se lesiona la misma rodilla con el Sanse en la primera jornada y está seis meses parado. ¿Qué pasó?

– Sentí el mismo calambre que en Soria pero en media pierna y sin el chasquido. Se me durmió la rodilla. Era el menisco que se me había soltado.

– Y volvió al quirófano...

– Sí. Se optó por lijar un poco el menisco y a los cinco meses regresé con el Sanse. Volví muy fuerte físicamente y la segunda vuelta me encontré muy a gusto.

– Tanto que se ganó el puesto que ahora tiene en la Real...

– El equipo lo hizo muy bien. Bajaron Turrientes y Navarro, yo me recuperé, Zubiaurre se afianzó en la portería, Martín brilló por la izquierda, Karrikaburu hacía goles... De repente cogimos ese poso competitivo que nos había faltado. Xabi Alonso me dio libertad para ir hacia arriba y marqué dos goles y di tres asistencias.

– ¿Cuándo le dicen que sube al primer equipo?

– Antes de acabar la temporada renové hasta 2026 y en esa reunión me lo dijo Olabe. Era lo que siempre había deseado.

– Sin embargo, en verano sufre un contratiempo muscular ante el Eibar y tiene que parar.

– Los jóvenes empezamos a entrenar diez días antes que el resto y la pretemporada fue cañera. Ese día me levanté bastante cargado. Me dio un pinchazo y me salió un hematoma en el muslo.

– Se estrenó en la cuarta jornada ante el Atlético. ¿Cuál es la diferencia de jugar en Primera?

– La competitividad. Arriba nadie perdona nada. Todos los jugadores son buenos y si quieres estar a su nivel tienes que jugar al 100%. Contra el Getafe fui titular y poco a poco me sentí más cómodo hasta jugar el partido frente al Villarreal completo.

– Pero tuvo que volver a parar...

– No fue mucho, pero al jugar tres partidos por semana lo pareció. Contra el Villarreal fui al suelo con Pedraza y doblé mucho la rodilla derecha. Al día siguiente me dolía pero fue por una hiperextensión de los músculos de la zona, gémelo e isquio, para defender la rodilla en ese gesto. Se me quedaron bloqueados. Fueron 22 días. Contra el Sevilla y el Cazalegas volví a ser titular y tuve buenas sensaciones.

– Qué pena este nuevo percance porque ante el Rayo dio la asistencia del gol a Sorloth...

– Me salió un buen centro. Fue mi primera asistencia y espero que no sea la última.

– Imanol dice que un buen centro es más de medio gol.

– Nuestro juego absorbe mucho balón por dentro con el rombo, los rivales se nos cierran y tenemos que explotar mejor las bandas. Espero poder ayudar a ello.

– ¿A qué se puede aspirar en Liga? ¿Es factible la Champions?

– Llevamos 14 jornadas y somos terceros. Tenemos un buen equipo con gente joven con muchas ganas. No vamos a marcarnos ahora un objetivo pero queremos ir a Europa y por qué no vamos a acabar entre los cuatro primeros.

– ¿Comparte esa sensación de que este año hay una ilusión especial en la Europa League?

– Sí. Equipos como el Sevilla y el Villarreal la han ganado y el Glasgow Rangers jugó la última final. Nosotros no somos menos.

– La aventura copera arranca el miércoles en Coria. ¿Cómo ve la eliminatoria?

– Son partidos complicados en campos pequeños donde es más difícil hacer nuestro juego. La presión es más grande que en Liga, porque no hay margen de error, pero tenemos que ganar.