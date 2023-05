Álex Remiro busca poner el candado y hacer historia con la Real Sociedad

Beñat Barreto San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

En el fútbol existe un hecho irrefutable tan sencillo como que si no recibes gol sumas al menos un punto. O por lo menos no pierdes en una eliminatoria europea o del K.O. como la Copa. La Real Sociedad viene cuajando una asombrosa evolución en solidez defensiva desde que Imanol cogió las riendas del equipo y esta temporada está cerca de conseguir un premio mayúsculo como es la Champions League 23/24. No hay duda de que la pareja de centrales Zubeldia-Le Normand está firmando un curso sobresaliente, pero cuando los rivales han superado al azkoitiarra y al bretón Álex Remiro también se ha erigido como una pieza imprescindible para sumar puntos.

«¿Que por qué a veces no salgo en las faltas? Porque tengo dos centrales que lo despejan todo», ha solido piropear el de Cascante, que también recibe halagos de sus centrales. «Sabemos que podemos contar con él». Y tanto que sí. Remiro ya ha igualado las 22 porterías a cero que había firmado la temporada pasada y está a tan solo una de superar el récord personal. Con cinco partidos por delante y con la Champions a punto de caramelo, el navarro también tiene como reto personal poner el candado en un encuentro más y superar su mejor registro. No es el único dato que ha pulverizado puesto que recientemente ha superado a Claudio Bravo como portero que más porterías a cero ha logrado como txuri-urdin (53) en el siglo XXI (51). No está para nada mal teniendo en cuenta que ante el Real Madrid disputó su partido número 167 como realista, lo que supondría dejar el contador a cero de goles recibidos en uno de cada tres encuentros. Si bien desde su llegada ha tenido porteros como Moyá o Ryan que le han hecho tener que esperar varios partidos en el banquillo, no está siendo el caso este curso. En su primera temporada como blanquiazul la presencia del veterano balear y su inexperiencia en Primera, le hizo comenzar y terminar la temporada en el banquillo. De hecho, esa primera clasificación europea de Remiro la disfruta desde el banquillo puesto que Moyá fue titular en los últimos seis encuentros ligueros. La no renovación de su gran amigo hizo que la Real buscara más competencia con Ryan, que finalmente prefirió salir de Donostia puesto que Remiro era indiscutible. El curso pasado el australiano disputó nueve choques, tres en cada competición, mientras que Imanol apostó por el navarro en el grueso de la temporada. Noticia Relacionada Copa del Rey 20/21 Aperribay dará el pregón en las fiestas de Becerril de Campos el viernes Beñat Barreto Esa condición de indispensable para Alguacil no ha hecho más que crecer. De los 46 partidos oficiales que lleva la Real esta temporada Remiro se ha puesto los guantes en 45. Tan solo se quedó en el banquillo ante el Cazalegas para que Zubiaurre le cogiera el testigo. El ordiziarra encajó gol en un partido que estuvo empatado a media hora para el final (1-4). Remiro es, de largo, el jugador que más minutos lleva sobre sus espaldas (4.050). El club peina el mercado «El mercado es un ser vivo», ha solido declarar el director de fútbol Roberto Olabe, que junto a su equipo peina el mercado en busca de un portero para la próxima campaña. Pese a que Andoni Zubiaurre tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, el canterano tiene prácticamente imposible continuar el año que viene como txuri-urdin. El nivel sube aún más con la más que probable clasificación a la Champions y en la planta noble de Anoeta tienen decidido acudir al mercado para incorporar un portero que pueda competir con Remiro. De hecho, en el tramo final de la ventana estival el club trató de incorporar un guardameta, pero las condiciones de varios de los objetivos eran muy altas y la Real también se quedó sin tiempo.