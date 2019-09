Declaraciones Álex Remiro: «Fue un año de madurez» Álex Remiro, durante el encuentro ante el Alavés. / DV E portero de la Real Sociedad desvela tras su debut cómo fue la campaña pasado en el Athletic. «No me arrepiento de nada», dice el de Cascante RAÚL MELERO Viernes, 27 septiembre 2019, 13:23

Álex Remiro tuvo un plácido debut en Primera con la Real Sociedad. El guardameta navarro repasó casi cuando acababa el día de lo que ha sido un año duro para él. «Preocupado no estaba. En mi caso ha sido un trayecto muy largo y complicado para llegar a jugar en Primera. He trabajado mucho y en ningún momento he estado preocupado». La pista que dejó sobre el año pasado, motivó que hubiera más preguntas sobre su último año en el Athletic: «Fue un año diferente, de aprendizaje, de madurez. La gente que me conoce sabe que me ha hecho cambiar un poco. Soy más maduro, más hecho en mi día a día también, o en la toma de decisiones. En otro momento hubiera tenido más mentalidad de joven, de montar algún pollo y me estaría equivocando. Fue un año de madurez».

Tuvo palabras de agradecimiento al Athletic ya que «al final he estado diez años en el Athletic, me han tratado muy bien y son decisiones deportivas. Yo en ningún momento he querido faltar al respeto al Athletic, nunca, la gente me conoce he quedado bien con ellos, tengo amigos en Bilbao y en ese sentido no me he querido pronunciar porque ya había gente que estaba hablando por mí, sobre todo la prensa de Bilbao». En ese sentido Remiro significó que «se me ha dicho mucho, yo seguía entrenando, intentando dar el nivel por si llegaba el momento de jugar y nada, así ha sido el año pasado».

El de Cascante dejó claro lo que le había movido a fichar por la Real Sociedad. «La confianza que me depositaron en el momento clave, el proyecto, la cercanía, el trato... no sé es un cúmulo de muchas cosas que en todas son un diez». El portero realista zanjó el asunto con un rotundo «no me arrepiento de nada».