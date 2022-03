Selección Álex Remiro no estará en la lista que Luis Enrique ofrecerá mañana

Jueves, 17 marzo 2022, 06:59

El buen momento de Álex Remiro, al que avalan quince porterías a cero en Liga esta temporada, no tendrá por el momento reflejo en la selección. El guardameta de la Real no está incluido en la prelista de la que Luis Enrique ofrecerá mañana la lista de convocados para los dos próximos partidos de España, según ha podido saber este periódico. Salvo sorpresa mayúscula que no se espera serán Mikel Oyarzabal y Mikel Merino los realistas convocados para los partidos en Barcelona y A Coruña, los días 26 y 29 de este mes ante Albania e Islandia. La lista se conocerá a las 11.45 horas y a las 13.30 horas ofrecerá su valoración el seleccionador en Cornellà.