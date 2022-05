Real Sociedad Álex Remiro ya disfruta de sus vacaciones El portero txuri-urdin no ha dudado en publicar en sus redes sociales su primer viaje de verano: Portofino

Una vez terminada la temporada es momento de descansar y disfrutar de las vacaciones. Algo merecido para los jugadores de la Real Socideda. Más aún para un jugador que ha acabado siendo uno de los porteros más fiables de LaLiga y una de las piezas clave para que la Real solo haya encajado 37 goles en todo el año.

Álex Remiro ha aprovechado al máximo la clausura del campeonato nacional y ha utilizado sus redes sociales para publicar su primer viaje del verano: Portofino. El portero de Cascante se ha dejado ver disfrutando de la ciudad italiana. Curiosamente, es el mismo destino que tomó Kourtney Kardashian hace unos días para celebrar su boda con el baterista de punk-rock Travis Baker.

Así se lo han dejado saber en los comentarios de su cuenta de Instagram. «¿Te has ido con Kylie Jenner?», la pequeña de la familia Kardashian. «Vaya, me has pillado», ha respondido Remiro de manera sarcástica. Entre los comentarios, también ha destacado la interacción con Mikel Erentxun. El cantante donostiarra le ha deseado lo mejor al portero txuri-urdin, aunque reconoce sentir algo de envidia por el destino elegido por el meta navarro.