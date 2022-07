Sigue en directo la rueda de prensa de Álex Remiro

13:51 «Yo sigo esperando a Rafinha. Primero, desearle lo mejor donde esté. Por mi parte, si viene, que no me corresponde a mí decidirlo evidentemente, encantado. Cayó de pie en el vestuario y es un jugón», dice en referencia al brasileño. 13:49 «Para un jugador estar aquí es uno de los mejores sitios donde se puede estar. El que no se ha enterado ya no lo entiendo», dice con una sonrisa de oreja a oreja. 13:48 «Cuando se acabó la segunda temporada el entrenador me pidió mucha más agresividad. El trabaja que hice en verano, de pierna y de fuerza, es una de las cosas diferentes que me han ayudado a mejorar», señala Remiro. 13:46 «Para mí es más difícil seguir adelante en Europa que llegar a los cuatro primeros en Liga», confiesa. 13:45 «A nivel individual me pido no conformarme. Dar el máximo en el día a día. Afrontarme cada partido a muerte. Creo que puedo mejorar más y aportar más», continúa Remiro. 13:44 «En estas semanas que lleva entrenando Cho ya está dejando detalles de calidad. Tanto Brais como él me gustan mucho como nuevos fichajes. Van a crecer mucho en este club», dice en referencia a los dos últimos fichajes.

13:43 «El club ha crecido mucho. El Sanse, que llegó a Segunda División, las chicas que han conseguido la plaza en la Champions League y nosotros que volvemos a Europa. Son hitos que demuestran que la Real ha crecido mucho», dice Remiro.

13:41 «Venía buscando el sentirme futbolista y crecer como persona. Me siento muy bien con Imanol, Llopis y todo el cuerpo técnico. Cuando juntas buenas ingredientes, se genera un buen caldo», dice con una sonrisa. 13:40 «Voy siendo ya de los mayores», dice Remiro, que tiene 27 años. «Me gusta estar encima de los chavales para ayudarles porque vienen apretando muy fuerte». 13:39 Remiro alude a su compañero en la portería Mathew Ryan para responder a la mejora de su rendimiento: «Le debo mucho a 'Mat' porque nos apretamos mucho entre nosotros y he mejorado mucho a raíz de eso». 13:38 «Desde el primer día el balance ha sido muy positivo. Aquí estoy muy feliz. Las expectativas han sido mejores de las que me esperaba. Yo buscaba un buen proyecto pero también un club que trataras bien a sus jugadores», señala Remiro.

13:36 Comienza la rueda de prensa. Remiro responde a los medios de comunicación. En cuanto al proceso de renovación: «Durante el último mes de vacaciones di el 'sí'».

13:33 El realista ha conquistado una Copa del Rey, precisamente ante su exequipo, y va a jugar por tercer año consecutivo en Europa League. Levante y Huesca fueron los otros dos equipos en los que militó antes de recalar en Donostia.

13:31 Está a punto de comenzar la rueda de prensa. En este tiempo, Remiro ha disputado 122 partidos oficiales con la Real: 98 de Liga, 12 de Europa League, 11 de Copa y 1 de Supercopa, con un total de 50 encuentros sin encajar gol. 13:29 Remiro ha firmado 22 porterías a cero en 42 encuentros oficiales, en los que ha recibido 40 goles y ha finalizado como el portero que más partidos (19) ha permanecido imbatido en la Liga. Pocos guardametas pueden presumir de semejantes cifras en el último año. 13:27 En breve saldrá el jugador para las fotografías protocolarias, para pasar después a responder a las preguntas de los periodistas. 13:23 El guardameta natural de Cascante (Navarra) participa desde el primer día en los entrenamientos de pretemporada. El club txuri-urdin anunció el 29 de junio un acuerdo para ampliar el contrato del cancerbero de Cascante cuya vinculación expiraba justo dentro de un año, el 30 de junio de 2023. 13:19 La rueda de prensa está prevista que comience a las 13.30 horas en el Reale Arena.

13:18 Arratsalde on! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al directo de la rueda de prensa del portero de la Real Sociedad, Álex Remiro. El guardameta de Cascante responderá a los medios tras su reciente renovación con el club hasta 2027.