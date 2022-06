Las conversaciones para la renovación de Álex Remiro (Cascante, 1995) van por buen camino y todo hace indicar que ésta se resolverá de forma favorable muy pronto. El guardameta navarro estampará su firma en un contrato largo que podría extenderse hasta 2026 ó 2027 incluso en virtud de cómo se resuelvan los últimos flecos de la negociación. Su continuidad es una buena noticia para la Real Sociedad que se garantiza en el futuro la presencia del que ha sido su portero titular en estas tres últimas temporadas.

Entre los jugadores clave del conjunto txuri-urdin, Álex Remiro tenía el contrato más corto de todos al vencer el 30 de junio de 2023, dentro de un año. Solo el de Silva, renovado recientemente a sus 36 años por una temporada más, caducaba en la misma fecha, algo extraño en un club en el que sus principales estandartes están bien blindados con largos contratos.

Las conversaciones se han dilatado más de lo esperado porque los tiempos que han manejado las partes así lo han requerido. El jugador quería estar centrado en la consecución de la clasificación para la Europa League por tercer año consecutivo sin que ningún otro asunto le desviara del objetivo. Sobre todo, viendo la competencia que había en la portería, donde Matt Ryan le ha apretado a diario en Zubieta y le ha puesto más cara que nunca la titularidad. Todo ello le aconsejó que se focalizara en las cuestiones deportivas y dejara los asuntos contractuales para cuando concluyera la competición. Una vez que así ha sucedido, las cosas han avanzado con rapidez a la espera de que se concreten en la firma final.

ÁLEX REMIRO 27 años. Nació el 24 de marzo de 1995 en Cascante. Se inició en el C.D. Aluvión de su localidad y en cadetes fue fichado por el Athletic para ir a Lezama.

Trayectoria. Basconia (13/14), Bilbao Athletic (14/16), Levante (16/17), Huesca (17/18), Athletic (18/19) y Real Sociedad (19/22).

122 partidos en la Real. Ha jugado 98 encuentros de Liga, 12 de la Europa League, 11 de la Copa del Rey y 1 de la Supercopa en estas tres temporadas.

Temporada 21/22. Ha firmado 22 porterías a cero en 42 encuentros oficiales, en los que ha recibido 40 goles. Es el portero que más partidos (19) ha permanecido imbatido en la Liga.

2023. Vence su actual contrato. La Real le hará uno por tres o cuatro temporadas más.

Hay que tener en cuenta que hace apenas tres semanas que la Real dejó sellado su billete continental ante el Villarreal y cerró la temporada ante el Atlético con un partido que Imanol se tomó con la misma seriedad que los anteriores, aunque solo estuviesen en juego cuestiones menores. Pero exigió a sus jugadores hasta el último momento.

Intereses comunes

Ambas partes han transmitido siempre un convencimiento total en que mantendrían unidos sus destinos, tanto desde la Real como desde el entorno del futbolista, cuyos asuntos lleva la agencia Feel Winner de Barcelona. El navarro ya expresó en febrero su deseo de continuar en San Sebastián, donde se encuentra muy a gusto y plenamente identificado con el club.

«La renovación va muy bien. Las dos partes estamos en la misma línea. Las conversaciones son fluidas y van bien, que es lo que queremos las dos partes. Yo no me planteo no seguir aquí. Estoy súper feliz creciendo en la Real y muy contento en la ciudad. Todos los puntos que valoré al tomar la decisión de venir aquí han salido bien. Me siento un afortunado», fueron sus palabras.

El meta navarro confesó hace unos meses que no se veía fuera de la Real y que en Donostia se siente un afortunado

Desde entonces han pasado cuatro meses, el tiempo que todos han considerado necesario para que esa voluntad mutua se concretase en un acuerdo que dejase satisfechos tanto al club como al jugador. Y ese momento ha llegado a falta de hacerse oficial su continuidad.

La situación actual de Remiro no es la misma que cuando llegó a la Real en verano de 2019 libre procedente del Athletic. Entonces tenía 24 años y, aunque era un portero de proyección que había jugado en Segunda en el Bilbao Athletic, Levante y Huesca, no había tenido la oportunidad aún de estrenarse en Primera División. Pudo hacerlo en el Athletic tras la marcha de Kepa al Chelsea en 2018 pero como no quiso renovar le dejaron sin jugar un año entero hasta que recaló en Donostia.

En Anoeta valoraron sus cualidades desde el primer momento y la apuesta salió bien como ha demostrado el tiempo. La entidad txuri-urdin le puso un buen contrato encima de la mesa para cuatro temporadas y el navarro ha aprovechado la oportunidad para hacer carrera. Y valora mucho esa confianza que le transmitió la Real en un momento difícil en el que no estaba jugando en Bilbao.

Un guardameta consolidado

Hoy, a sus 27 años, Álex Remiro se ha convertido en uno de los guardametas más regulares de la categoría, aunque aún tiene mucho margen de progresión al llevar tan solo tres jugando con continuidad en Primera División. En este tiempo ha disputado 122 partidos oficiales con la Real: 98 de Liga, 12 de Europa League, 11 de Copa y 1 de Supercopa, con un total de 50 encuentros sin encajar gol. Al margen de los números individuales, en lo colectivo ha podido saborear tres clasificaciones para Europa de forma consecutiva, algo que le ha llegado muy dentro. No hay más que ver la forma como vive los partidos y celebra los goles de sus compañeros para darse cuenta de que se trata de un hombre implicado en el proyecto y querido en el vestuario.

Sin lugar a dudas, la conquista hace un año de la Copa del Rey ante su exequipo en La Cartuja fue su gran momento después de realizar una gran intervención en la primera parte con una prolongación por encima del larguero a disparo desde fuera del área de Iñigo Martínez. Después llegaría el penalti provocado por Portu, el gol de Oyarzabal y el trofeo levantado al cielo de Sevilla por Illarramendi.

La Real le fichó en 2019 para cuatro temporadas y solo le quedaba una por delante para que venciera su relación contractual

Después de dos buenos años detrás en los que alternó bajo palos con Moyá, en ésta se ha consagrado al aprovechar la experiencia adquirida en este tiempo y mantener una dura competencia en el día a día con Ryan en Zubieta. Ha disputado 42 partidos oficiales completos con 40 goles encajados y 22 porterías a cero, lo que supone un 52% de los encuentros sin ser batido.

En lo referido a la Liga son 35 partidos jugados, 32 tantos recibidos y 19 choques imbatido, unos números que le han llevado a acabar cuarto en el Trofeo Zamora. Con 0,91 goles encajados por encuentro solo le han superado Bono (Sevilla), Courtois (Real Madrid) y Rulli (Villarreal), aunque ha sido el que más porterías a cero ha coleccionado del campeonato.