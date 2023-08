La Real hizo más méritos que el Girona y mereció la victoria

La Real Sociedad mereció más que un empate por la imagen y los detalles que ofreció ante el Girona. Imanol acertó al cambiar lo menos posible el equipo respecto al final de la pasada temporada, que se cerró con la exitosa clasificación para la Champions League. Las maneras de hacer, los automatismos fueron los mismos que vimos hace unos meses, antes de las vacaciones. De verdad que parecía que no hubiera habido parón veraniego y que seguíamos disputando la 2022/23.

No es de extrañar que el partido se pusiera tan pronto de cara al aprovechar los delanteros la lentitud de la línea defensiva del Girona, un arma que pensaba iban a explotar más a lo largo de los noventa minutos. Me sorprendió negativamente la sensación de oxidado que ofreció el rival, perdiendo balones en el inicio de la jugada y no encontrando en el primer tiempo la forma de superar la presión, todo lo contrario que los nuestros.

Vi un Brais que me recordó al de la primera vuelta del año pasado. Empezó llevando la manija del juego en el centro del campo y dio varios pases muy buenos. Será difícil olvidar a Silva, un futbolista insustituible al que seguro que todos echaremos de menos, pero ya no está en la plantilla y sé que Imanol no va a buscar excusas. Lo que tiene es lo que hay y debemos recordar que este equipo también ha sabido salir adelante cuando Silva no estaba disponible o incluso antes de su llegada al club.

La primera vuelta de Brais la campaña anterior fue excelente, como digo, aunque luego fue bajando. De momento hemos jugado un partido y habrá que comprobar cómo evoluciona el centro del campo. Todo está por hacer; todo está por rodar.

Antes del 1-1, la Real dispuso de varias ocasiones y recuperó su identidad. Ya con los cambios y la entrada al campo de Sadiq, Cho y Olasagasti, empezó a jugar a arreones, momento de duda que el Girona aprovechó. Aún así, en los minutos finales la Real tuvo más oportunidades y a punto estuvo de marcar el segundo con ese disparo de Olasagasti que se marchó desviado. Creo que al chaval le pudo la juventud al ver que podía rematar el partido. El resultado puede considerarse un tropiezo, pero la Real hizo más cosas bien que el Girona y acreditó méritos suficientes para sumar tres puntos.

Traoré me gustó. No es nada sencillo entrar en el once sin apenas conocer a los compañeros y dar esa buena imagen. De hecho, no me dio la impresión de que fuera su primer partido con el equipo. Ofreció detalles de futbolista que entiende el juego. Creo que va a ser un jugador aprovechable. Esta temporada hay muchos partidos, entre Liga, Copa y sobre todo Champions League, y el calendario será largo e intenso. Esta exigencia hará que todos sean necesarios y todos tendrán que aportar. Y en este escenario, Traoré puede ser una pieza muy interesante.