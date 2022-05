Alberto de la Bella (Santa Coloma de Gramanet, 1985) ha decidido colgar las botas. Mediante un vídeo y una nota a través de las redes sociales, el que fuera lateral de la Real Sociedad ha anunciado que al término de esta temporada colgará las botas y se dedicará a otros proyectos. Ocho años defendiendo el escudo txuri-urdin le valieron para ganarse el cariño y el respeto de una afición que siempre le trató como si fuera uno más de Zubieta.

De la Bella llegó a la Real Sociedad en el verano de 2009, después de que se terminase la peor temporada del club en los últimos 50 años, quedando en la mitad de la tabla en Segunda División y en una situación económica y social muy delicada. Su fichaje, junto al de Carlos Bueno y el ascenso de Griezmann, acabó siendo fundamental en la historia reciente de la institución blanquiazul, ya que esa temporada fue uno de los mejores defensas no solo de la Real, sino del campeonato.

El lateral izquierdo de Santa Coloma de Gramanet vivió con la Real Sociedad una época excepcional, con el ascenso a Primera, el logro de asentarse entre los mejores, o la clasificación para la UEFA Champions League, hitos en los que fue en todos parte activa.

«Cierro los ojos y echo la vista atrás. No soñaba con tanto cuando era un niño... Cuánto me ha dado el fútbol», arranca diciendo en su carta en redes sociales. «Crecimiento, aprendizaje, disciplina, momentos únicos y otros que me han ayudado a conocerme mejor, a confiar y a seguir».

El extxuri-urdin también escribe que «a todos los clubes que he podido representar, por las oportunidades que me brindásteis, mil gracias. Los aficionados sois el jugador que alienta, que no decae, que siempre está, siempre os he sentido cerca y he notado vuestro respeto».

La misiva concluye con el siguiente mensaje: «Ahora abro los ojos para afrontar un nuevo camino, con experiencia, ilusión y nuevos objetivos».