El Alavés se interesa en Andoni Gorosabel

El mercado de fichajes de la Real Sociedad es bidireccional. Tiene las puertas abiertas tanto de salida como de entrada. Hasta el momento Traoré ha sido la única incorporación del verano, aunque el club trabaja en cerrar las llegadas de por lo menos dos futbolistas más. Un lateral izquierdo y un delantero, con Sorloth como mayor prioridad para la punta de lanza.

Por otro lado, son tres las marchas que se han producido por el momento. La de Illarramendi, que no renovó su contrato, la de Guevara al Alavés y la de Zubiaurre al Eldense. Además, Roberto López regresó de su cesión del Mirandés para volver a marcharse, esta vez al Tenerife.

El capítulo de bajas aún sigue abierto y todavía se esperan más salidas hasta el cierre del mercado. Los laterales son las posiciones que más van a verse afectadas en las próximas semanas ya que el club tiene previsto reforzarse con un jugador más para el costado zurdo. Esto propiciará que abandonen por lo menos dos realistas más de la disciplina guipuzcoana.

En estos momentos hay 'overbooking' en el puesto de lateral derecho tras el fichaje de Traoré. Imanol cuenta con tres jugadores para esta demarcación, pero todo hace indicar que se producirá una salida en este puesto. Gorosabel es el hombre que tiene más papeletas para hacer las maletas por delante de Sola.

El arrasatearra ha despertado el interés de varios clubes de Primera, entre ellos el del Alavés, según ha podido saber este periódico. El conjunto babazorro ha puesto sus ojos en el '18' txuri-urdin para reforzar el lateral derecho después de que ambos clubes clubes acordaran recientemente el traspaso de Guevara. Gorosabel finaliza su contrato con la Real el próximo año y tanto la entidad blanquiazul como el futbolista ya saben que su vinculación no se va a prorrogar más allá de 2024.

La relación entre ambas partes tiene fecha de caducidad y hay muchas posibilidades de que separen sus caminos este mismo verano. La entidad alavesa no es la única opción que maneja el futbolista si finalmente decide dejar la Real. Gorosabel tiene más pretendientes de Primera División y aún no ha decidido su destino, aunque las buenas relaciones que mantienen la entidad alavesa y la guipuzcoana juegan a favor de los vitorianos en este sentido.

El arrasatearra, que cumple 27 años el próximo mes, ha desempeñado el rol de titular derecho titular en un equipo de nivel europeo como la Real durante las últimas tres temporadas, por lo que no le van a faltar ofertas. En la última campaña ha vuelto a ser el realista más utilizado en el costado diestro de la defensa. Ha participado en un total de 35 partidos (27 de Liga, 5 de Europa League y 3 de Copa), lo que le ha servido para sumar 2.186 minutos.

Eso sí, el de Arrasate ha sido titular en 22 encuentros, pero tan solo ha jugado completos 9 de ellos. Esto significa que de todos los partidos disputados, solo ha completado los 90 minutos en uno de cada cuatro, un factor que ha condicionado a la postre los planes de Imanol, ya que se ha visto obligado a gastar una bala del banquillo para reemplazarle en más ocasiones de las deseadas. Los problemas que ha sufrido en el tobillo le han impedido disponer de más continuidad sobre el campo, pero aun así no ha habido otro jugador que haya acumulado más minutos en su puesto.

Gorosabel debutó con el primer equipo en 2017, en un partido de Europa League ante el Vardar de Macedonia. La última ha sido su sexta temporada como txuri-urdin. El canterano ofreció su mejor versión en 2021 coronada con la titularidad en la final de Copa de La Cartuja ante el Athletic.

Misma situación con Rico

De materializarse finalmente la marcha del arrasatearra, Traoré compartiría el puesto con Sola, la principal apuesta del club a futuro en ese lateral derecho. El contrato del donostiarra se extiende hasta 2026. Si Gorosabel es el mejor posicionado para salir en el lateral derecho, Diego Rico lo es en el izquierdo. El burgalés, a pesar de ampliar su contrato en marzo hasta 2025, es el jugador escogido para abandonar la plantilla por delante de Aihen.

Rico se encuentra a la expectativa y espera que se produzcan los movimientos necesarios para enfilar la rampa de salida. El jugador sigue entrenándose con normalidad, mientras continúa en constante comunicación con la planta noble del club. No pondrá ningún inconveniente en atravesar la puerta de salida si así lo considera la propia Real.

El burgalés es consciente de que la entidad txuri-urdin busca un lateral zurdo y por eso está en alerta y preparado por lo que pueda suceder. Tal y como ocurre con Gorosabel, Rico también cuenta con diferentes pretendientes de Primera División. El Getafe y el Valencia son algunos de los nombres de equipos que han transcendido recientemente que están interesados en hacerse con sus servicios. No son las únicas opciones que maneja si finalmente abandona Donostia.

Todo hace indicar que el equipo sufrirá una transformación considerable en sus laterales, que serán renovados al 50%. De los cuatro jugadores que había el curso pasado –Aihen, Rico, Gorosabel y Sola–, saldrán dos y entrarán otros tantos, por lo menos. Además, aún queda por saber qué va a suceder con Odriozola. El donostiarra está llevando a cabo la pretemporada con el Real Madrid, aunque es consciente de que su continuidad en el club blanco se ha convertido en un asunto muy complejo y busca una salida.

El canterano txuri-urdin integrará hoy la expedición madridista que viajará a Estados Unidos para realizar la habitual gira de verano. El Real Madrid jugará dos amistosos la semana que viene frente al Barcelona y el Manchester United antes de regresar a Madrid.

La Real va a seguir muy atenta a la situación del jugador, pero no abordará su contratación si primero el futbolista no resuelve su marcha del club. La entidad guipuzcoana no va a entrar en subastas por el futbolista, teniendo en cuenta, además, que ya ha incorporado a un jugador para la misma demarcación como es Hamari Traoré.

Todavía queda mucha tela por cortar hasta el 1 de septiembre, día en el que se cerrará el periodo de fichajes de verano. La Real esconde sus cartas por el momento en lo referente a las nuevas incorporaciones, mientras trabaja a su vez en silencio para dar salida a algunas de sus piezas.