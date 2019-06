Real Sociedad «Con la llegada de Denoueix a la Real empecé a plantearme la posibilidad de entrenar» Aitor López Rekarte señala una pizarra táctica para entrenadores. / MIKEL FRAILE Aitor López Rekarte (Exjugador de la Real) IMANOL LIZASOAIN Lunes, 24 junio 2019, 07:31

Después de dirigir al Deusto FT en regional durante cuatro años, Aitor López Rekarte ha obtenido hace pocas semanas el título UEFA Pro que le distingue como entrenador de máximo nivel.

-¿Cuánto tiempo le ha llevado sacarse el nuevo carné de entrenador?

-He estado cerca de año y medio sacándome el carné UEFA Pro para ser entrenador de máximo nivel.

-¿Qué es lo que estudiaban exactamente?

-Se trata de un curso que combina asignaturas teóricas, como pueden ser psicología, reglas del juego... con ejercicios prácticos. Este año teníamos que poner en marcha un proyecto en el que ejemplificáramos nuestro modelo de juego. Esa ha sido la base sobre la que hemos trabajado.

-¿Qué ha sido lo más duro?

-Hay muchas horas de trabajo de vídeo y enfrente del ordenador que se hace un poco duro. Para explicar un par de detalles sobre un rival tienes que meter horas mediante gráficos, dibujos... Eso, añadido a que el curso era muy condensado y pasábamos muchas horas sentados en el aula (en ocasiones todo el día), se hacía duro. Ahora bien, ningunos nos hemos quejado. Todas las carreras, grados, cursos o licenciaturas tienen sus asignaturas que son más tediosas.

-¿Y con lo que más ha disfrutado?

- Posiblemente con la parte práctica. Creo que es con lo que más disfrutamos todos. Es el momento en el que pones las cartas encima de la mesa y enseñas y explicas lo que tienes en tu cabeza. En el fútbol se trabaja mucho mediante prueba-error. Necesitas fallar para aprender.

-¿Con qué compañeros ha compartido pupitre?

-Con Iago Bouzón, Albert Riera, Saray, Eli, Víctor Valdés e Ivan Amaya. Además, también se encontraban haciendo el curso exjugadores como Xabi y Mikel Alonso, Xavi Hernández, Raúl González, Joan Capdevila, Míchel Salgado, Julio Baptista, Esteban Cambiasso, David Fuster, Pablo Amo, Giuly, Musampa, Luis García.... En total éramos 20. Alguno me habré dejado en el tintero.

-¿Qué estilo de juego le gusta a Aitor López Rekarte?

-En ese modelo de juego que tuvimos que poner en práctica, me guíe por los estilos de juego más atractivos que existen hoy en día; fútbol de toque y posesión, pero trabajando aspectos en los que sabes que el rival te puede llegar a someter. Tienes que estar preparado para hacerle frente mediante otro tipo de juego. Lo más interesante del fútbol es saber adaptarte a diferentes situaciones. Primero tienes que saber qué jugadores tienes, a quién te estás enfrentando y por último el contexto y otra serie de condiciones externas.

-¿De qué entrenador ha aprendido más?

-La mayor parte de mi carrera he jugado por instinto, pero cuando Denoueix llegó a la Real me pilló en un momento de mi carrera en el que ya era mucho más maduro y tenía unos cuantos partidos a mis espaldas. Pude pensar y estudiar en lo que había más allá del juego. Probablemente fueron mis primeros pasos para entender qué había detrás de todo el juego, aspectos tácticos y demás. Fueron mis primeros pasos para empezar a ser entrenador.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-Mirando cosas y tocando puertas. Hasta este año he estado entrenando al Deusto FT en regional. Es una categoría que no tiene mucho escaparate. A este curso se le ha dado cierta visibilidad y eso nos viene bien a todos. No tengo ninguna prisa por cerrar nada, pero tampoco hay que dormirse en los laureles.