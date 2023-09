Aintzane Encinas denuncia el contrato 'solo para hombres' que le han ofrecido firmar

Álvaro Vicente San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La entrenadora de la Real en categorías inferiores y exjugadora, Aintzane Encinas, ha denunciado hoy en redes sociales la utilización en exclusiva del género masculino en la redacción del modelo de contrato para los entrenadores que presenta la Federación Vasca de Fútbol. «Soy entrenadora. Acompaño a JUGADORAS en categorías de formación. NO firmaré un documento que NO corresponde a la categoría en la que vamos a participar. Esto puede que me impida tener licencia y sentarme en el banquillo, y puede también que suponga un cambio para todas», denuncia la entrenadora del segundo equipo de la Real.

Encinas, con más de 300 partidos en la Real y embajadora de LaLiga, acompaña la denuncia con la imagen del «contrato de entrenador» con fecha de 28 de agosto, en la que se refleja la imposibilidad de las entrenadores de rellenar un contrato con el género femenino. «La @EFF_FVF tiene FEDERADOS Y FEDERADAS. Entrenadoras y entrenadores. Jugadores y jugadoras. Reconocer a todas y todos es fundamental», añade en su denuncia. Soy entrenadora. Acompaño a JUGADORAS en categorías de formación. NO firmaré un documento que NO corresponde a la categoría en la que vamos a participar. Esto puede que me impida tener licencia y sentarme en el banquillo, y puede también que suponga un cambio para todas. pic.twitter.com/pLoaF3Da0R — Aintzane Encinas (@AintzaneEncinas) September 5, 2023 Su tuit está recibiendo el apoyo de anónimos en la plataforma de Twitter.

Temas

Fútbol femenino