La Real está de vuelta al trabajo después de tres días de descanso para comenzar a preparar el siguiente encuentro liguero, de aquí a una semana (lunes, 21 horas) contra el Espanyol en el Reale Arena. El parón por selecciones le ha venido bien a la plantilla, que se ha reforzado físicamente y le ha servido a Imanol para despejar la mente y recuperar efectivos.

La gran novedad ha sido la vuelta de Aihen Muñoz, que no juega desde el pasado mes de febrero ante el Leipzig en Europa League y hoy ha completado la sesión con todo el grupo. El de Etxauri apunta a la lista del siguiente encuentro si no hay contratiempos. Monreal y Silva también han saltado al césped, pero se han ejercitado de manera individual. El que no lo ha hecho, como en el último entrenamiento, que queda lejano ya (el pasado jueves), en el que reaparecieron Rafinha y Zaldua, ha sido Mikel Merino, que sigue trabajando en el gimnasio por exceso de cargas.

Por tanto, han comparecido Remiro, Aritz, Guridi, Zaldua, Aihen, Portu, Rico, Zubeldia, Guevara, Zubimendi, Rafinha, Illarramendi, Le Normand, Gorosabel y Carlos Fernández. Se mantienen fuera del grupo, además de los internacionales Ryan, Januzaj, Sorloth, Pacheco e Isak y los mencionados en las anteriores líneas, los lesionados de más gravedad, como Mikel Oyarzabal, recientemente operado de la rotura del ligamento cruzado, y Ander Barrenetxea, que sigue recuperándose poco a poco del arrancamiento muscular que se produjo el 3 de enero en Vitoria.

El plantel realista ha recibido con collejas a Aritz Elustondo, que cumple 28 años en uno de los mejores momentos de forma del central beasaindarra. Antes de recibir a los pericos, el club txuri-urdin se entrenará en Zubieta mañana y el miércoles a las 11 horas antes del descanso del jueves. El viernes, sábado y domingo también se ejercitarán a las 11 horas.