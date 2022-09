«¡Es una noche perfecta! Se la dedicamos a toda la afición»

Aihen y Brais Méndez fueron dos de los protagonistas principales en la histórica victoria de este jueves de la Real Sociedad ante el Manchester United en Old Trafford, el estadio conocido como 'El Teatro de los Sueños'.

«Ha sido una pasada conseguir los tres puntos y ganar en Old Trafford. Hemos hecho un partidazo en todos los sentidos, apretando arriba, muy bien con balón, valientes en la presión, siendo agresivos en los duelos... Una gozada poder ganar con la Real. Me ha tocado defender a Antony, pero todos los jugadores hemos estado de 10», comentaba un eufórico Aihen Muñoz. El lateral donostiarra realizó un partido brillante.

Brais Méndez fue el autor del gol. Esto es lo que decía el futbolista gallego: «Es una noche mágica y soñada para todos los que formamos la Real. Me quedo con el partidazo que hemos hecho, la táctica y la valentía que ha tenido el equipo. Sabíamos que podíamos ganar y a eso hemos venido. La noche es perfecta y se la dedicamos a toda la afición de la Real. No puedo pedir más, debut, gol y victoria en Old Trafford».