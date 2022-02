Real Sociedad Ambiente de gala dentro del 75% de aforo para soñar con otra final La Real prevé llenar el aforo máximo de 29.812 espectadores priorizando a sus socios y no habrá entradas a la venta

Como en las grandes citas, también en la de este jueves está colgado ya el cartel de 'no hay entradas'. No las hay a la venta porque la Real espera llenar el aforo máximo permitido por el Gobierno Vasco del 75% con sus socios, quienes tienen prioridad para poder asistir a una eliminatoria tan atractiva. Las restricciones impuestas para combatir la pandemia obligan al club a poner el límite de asistencia en 29.812 espectadores y la previsión de afluencia se acerca mucho a esa cifra. El precedente más cercano es el del duelo copero contra el Atlético de Madrid, también entre semana pero una hora más tarde que esta vez, a las 21.00. Se dio la circunstancia además de tratarse de la víspera del día San Sebastián. Por ello, el partido contra el Betis augura batir el registro de 28.111 aficionados presentes en la eliminatoria contra los rojiblancos. Se reducirán de forma considerable todas las invitaciones y compromisos contractuales para no rebasar el techo permitido. Tampoco podrán venir aficionados del Betis, por lo que el estadio enteró alentará a los locales, convirtiéndose en su jugador número doce.

Este tope solo se ha superado esta temporada en tres ocasiones: con las 37.066 almas que vibraron en el derbi ante el Athletic, con las 30.831 personas que hubo frente al Mallorca, y con los 35.765 aficionados que contemplaron el 0-2 del Real Madrid.

Música en directo

El club ha querido rescatar la iniciativa 'Reala Zuzenean', que volverá el jueves en la antesala del partido con la actuación del grupo musical con el que arrancó esta sección a mediados de septiembre. Tanto en la previa como en el descanso del partido, 'Reala Zuzenean Band', grupo formado por jóvenes artistas locales, calentará el ambiente a ritmo de rock y de canciones míticas.

Con todo, se espera el ambiente de las grandes noches, con una semifinal de Copa en juego –a doble partido, garantizando así otro llenazo en el Reale Arena–, o lo que es lo mismo, el derecho a soñar con otra final solo diez meses después de saborear el título conquistado en La Cartuja contra el Athletic.