La afición txuri-urdin calienta motores para el derbi por las calles de Pamplona

La Real Sociedad no estará sola este domingo en Pamplona. Desde primera hora del día cientos, por no decir miles, de aficionados txuri-urdin invaden las calles pamplonicas en las horas previas a que arranque el encuentro de los blanquiazules en El Sadar a las 18.30 horas. La visita a Osasuna es una de esas salidas marcadas en rojo en el calendario de los hinchas guipuzcoanos y no ha sido menos este año, en el que el equipo de Imanol Alguacil defiende el liderato de la Liga en feudo rojillo.

La hora del vermú ha concurrido varias de las calles de la Parte Vieja de Pamplona, entre ellas la calle Navarreria y Estafeta, donde ambas aficiones comparten el aperitivo previo a que ruede el balón esta tarde. Una txaranga ha ambientado el hermanamiento entre las dos aficiones, si bien el color predominante en las calles es el blanco y azul de los aficionados realistas que no han dudado en acercarse este domingo hasta la capital de Navarra con camisetas y bufandas de la Real.

El Sadar es un campo agradecido para los aficionados guipuzcoanos porque las relaciones con los seguidores rojillos son magníficas y la simpatía entre ambos clubes es mutua. Kepa y Unai, seguidores realistas, cogen fuerzas a estas horas antes de acudir al estadio esta tarde para animar a la Real. «Estamos tomando un trago antes de ir a ver el derbi. Osasuna es un club amigo, así que si pierde la Real no tiene tanta importancia, pero mejor si nos quedamos nosotros con los puntos», relataban. Eneko, otro hincha txuri-urdin, destacaba que el encuentro de este domingo es «un derbi entre aficiones hermanas en el que se vive un ambiente precioso. Siempre he tenido simpatía por Osasuna».

Entre aficionados blanquiazules estaban tomando un aperitivo Dani y Ander, seguidores rojillos. «Este siempre ha sido un derbi especial, tanto para la gente de allí como para la de aquí», admitían, al mismo tiempo que celebraban el retorno del ambiente festivo a las previas de los partidos después de tanto tiempo. «Hacía tiempo que no se veía un desplazamiento así y se agradece volver a vivir un ambiente así. Para Osasuna también es un aliciente enfrentarse a la Real que va lider de la Liga, así que mejor momento imposible», celebraban.

600 en El Sadar

La hora a la que se juega el encuentro ofrece también una multitud de posibilidades diferentes. Los que no puedan entrar a El Sadar podrán seguir el partido por televisión en cualquier bar de Pamplona, y para las 20.30 horas poner rumbo a casa para llegar a una hora razonable. Al campo solo podrán acceder 600 realzales, si bien podrían haber sido cuatro mil, que son las peticiones de entradas que ha tenido la Real y a las que no ha podido responder.