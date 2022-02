No es la hora ni el día más apropiado, tampoco acompaña la meteorología, pero la afición no falla a su cita. Y no hablamos del partido, sino de la previa, de la calle. Cientos de seguidores realistas han ido abarrotando poco a poco la plaza Armerías y los bares cercanos al estadio, en el barrio de Amara, antes de entrar al campo para vivir una auténtica final a vida o muerte entre la Real Sociedad y el Leipzig en Europa League (18.45 horas).

Porque ser de la Real significa eso, hablar de finales cada dos por tres al estar inmerso en todas las competiciones posibles al inicio de temporada. La de la Copa ante el Atlético acabó en victoria y en una fiesta coincidiendo con la víspera del día de San Sebastián (2-0), no así como la del Betis, que traería la eliminación copera. En Europa, sin embargo, se vivió una contra el PSV en el último choque de fase de grupos y también salió de cara para el festejo del club y la afición por el pase de ronda (3-0).

Varios aficionados txuri-urdin se han ido acercando poco a poco al lugar donde se reúne habitualmente la hinchada realista para engalanar la calle a través de camisetas y bufandas blanquiazules, con los habituales cánticos sabido por todos y el olor a humo de las bengalas rojas. El motivo no puede ser otro: la importancia del partido. Algunos, no obstante, han tenido que conformarse con llegar y acceder directamente al escenario, por motivos laborales.

Un recibimiento caluroso

También los hay quienes, en vez de preferir tomarse algo en un bar cercano, se han acercado al lado de la estación de topo de Anoeta, junto al colegio Amara Berri, para alentar a los jugadores realistas a la llegada del autobús a las 17.15 horas, contando con una numerosa presencia de efectivos policiales para garantizar la seguridad. El Leipzig, por su parte, ha llegado sin ningún tipo de incidentes para entrar por primera vez en el coliseo realista, ya que ayer se entrenó en sus propias instalaciones.

Keler Espazioa, cada vez más conocido

La Real, a falta de la inauguración (que se dará el domingo coincidiendo con el derbi ante Osasuna y la actuación de Gatibu), ha abierto Keler Espazioa, una nueva zona de ocio y restauración para que los socios y aficionados realistas puedan disfrutar del lugar. Este jueves se ha abierto desde las 17 horas para aquellos que han querido estrenarse y tomar un refrigerio. Durante el encuentro permanecerá abierto para los que no tengan acceso al campo puedan seguirlo por las múltiples pantallas de televisión.