Derbi en San Mamés Aduriz sobre el derbi: «Es uno de los partidos más bonitos que hay» Aritz Aduriz. / EFE El delantero del Athletic dice que «ganar a la Real Sociedad siempre es especial» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 27 agosto 2019, 15:06

«Esta temporada voy a vivir la última vez muchas veces», ha indicado Aritz Aduriz (San Sebastián, 38 años) nada más sentarse ante los medios este martes. El viernes afronta su derbi de despedida ante el equipo de su ciudad. «Ganar a la Real Sociedad es especial. Soy donostiarra. Es un partido bonito, diferente. Me encantan los derbis. Me gusta la rivalidad sana entre la gente. Es uno de los partidos más bonitos que hay».

Eso sí, elogia la capacidad de la Real. «Es un equipo que se ha reforzado muy bien y que ha fichado jugadores muy dinámicos arriba. Es un equipo que tiene muchos recursos y muchas alternativas. Tienen diferentes opciones en ataque».

Aduriz se muestra satisfecho del arranque de temporada de los rojiblancos. Cuatro puntos en dos partidos y sólo un gol cedido. El equipo ha mantenido la línea de la pasada campaña. Somos consistentes, muy seguros y competitivos. Es muy difícil que nos ganen los partidos fácil. Hay que hacer muchas cosas para ganarnos. Eso es una fortaleza. Hay que mejorar cosas, como que a veces nos cuesta crear ocasiones y tener alternativas arriba. Estamos en ello. Además, con Garitano somos muy fuertes en San Mamés».

Aduriz ha sido empleado en los dos partidos de Liga como jugador que sale desde el banquillo a aportar en los últimos minutos, un papel en el que brilló de forma espectacular ante el Barcelona con su excepcional gol de chilena. El donostiarra quiere más. «Está claro que no me conformo con ser el revulsivo. Toda mi vida he intentado jugar el máximo de partidos y minutos posibles y en eso sigo a día de hoy».

El delantero asume que a sus 38 años sus entrenamientos son distintos. «Es difícil entrenar siempre a la máxima intensidad como si tuviera diez años menos. Intento enfocar los esfuerzos a la competición. El entrenamiento es para prepararse para el partido. Lo que intento es llegar en las mejores condiciones a los encuentros».