A 22 de marzo, Adnan Januzaj sigue sin renovar con la Real Sociedad. El belga está cuajando una buena temporada pese a que sus goles y asistencias no van de la mano con su inmensa calidad. Su campaña, en todo caso, le ha servido para volver a ser seleccionado con Bélgica para los dos próximos encuentros amistosos. El extremo de la Real se muestra «encantado» de volver aunque «tuve que esperar demasiado tiempo. No hay nada que me guste más que jugar al fútbol y siempre espero ser seleccionado», ha declarado este martes en Bélgica.

El belga también fue preguntado en rueda de prensa sobre su futuro. Termina su contrato en junio y de momento no parece tener nada decidido. «No puedo decir nada de mi futuro. Se dice mucho, aunque no me importa. En el fútbol puede pasar de todo y ahora mismo estoy en la Real Sociedad», remarcó. Sobre su relación con Mino Raiola, su agente desde no hace tanto, apostilló que «le conozco desde hace años».

Lo que sí que está claro es que Januzaj está en el mejor momento de su carrera. «No me siento un viejo, pero he jugado poco con Bélgica. Estoy convencido de que mis mejores años están por venir y la competencia no es un problema para mi», dijo tranquilo.

El de Bruselas también ha dado un paso adelante en el aspecto disciplinario y no tiene problemas en reconocerlo. «Mi juego ha mejorado y el entrenador está machacando también el trabajo defensivo. Eso quiere decir que tengo algo más de madurez. Además, entreno mucho más que antes y sigo trabajando con un preparador personal, esos pequeños detalles hacen una gran diferencia», sentenció.